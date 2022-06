Cuenta Pública: Ejecutivo reactivará tramitación de ley que crea Ministerio de Pueblos Indígenas

"Tendrá por mandato diseñar y coordinar la política pública desde el Estado que responda a demandas de los pueblos y el avance de los derechos culturales", dijo el Presidente Gabriel Boric.

El Presidente Gabriel Boric afirmó que el Gobierno reactivará la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.

Al abordar las iniciativas que contempla el Ejecutivo respecto a los pueblos indígenas, en su primera Cuenta Pública, el mandatario afirmó que "para fortalecer la institucionalidad, indicaremos y reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas".

Según dijo, la cartera "tendrá por mandato diseñar y coordinar la política pública desde el Estado que responda a demandas de los pueblos y el avance de los derechos culturales".

"Y sobre este tema, permítanme una breve reflexión... en el curso de nuestro Gobierno, se conmemorarán 200 años de la celebración del Parlamento de Tapihue, entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche", agregó Boric.

Agencia Uno Lee También > Presidente Boric anunció urgencia para proyecto que establece derecho a la eutanasia

"Tengo la convicción que el ejemplo de los antiguos parlamentos puede guiar nuestro nuevo esfuerzo por lograr un entendimiento profundo entre la República y los pueblos que la habitan y no voy a cejar en esfuerzo para avanzar por este camino", complementó.

Siguiendo esa línea, dijo que "sé que no es la primera vez que se intenta y que después de tanto tiempo existe una legítima desconfianza aprendida. Por ello, debemos ser conscientes de que este entendimiento tomará tiempo y no lo podemos hacer, como me han dicho muchas veces en el sur, al paso de los tiempos huincas".