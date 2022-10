DC dice que no apoyarán a Cariola en la presidencia de la cámara si no hay un gesto hacia Micco

Pese al acuerdo que suscribieron en marzo, desde la Democracia Cristiana pusieron en duda su respaldo a la diputada Comunista por el apoyo de algunas parlamentarias PC a una querella contra el exdirector del INDH.

El jefe de la Bancada de Diputados de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, aseguró que ninguno de los ocho votos de su partido en la Cámara de Diputadas y Diputados, están para respaldar a la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola, quien debería suceder en la presidencia de la corporación al PPD Raúl Soto, según el acuerdo al que suscribieron diversos partidos en marzo pasado.

El representante de la DC aseguró que no van a seguir el acuerdo que instalaría a Cariola como presidenta de la cámara baja, si no existe un gesto desde el Partido Comunista con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco, quien enfrenta una querella en su contra por “encubrir” violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.

“Nosotros no vamos a aceptar que ningún partido político, y en este caso el Partido Comunista, atente contra la imagen de Sergio Micco. Nosotros no estamos negociando nuevos nombres en las comisiones ni más presidencias, esto no es una transacción, es una discusión de principios políticos”, dijo Aedo.

“Hoy no están los votos de la bancada de la Democracia Cristiana, ninguno de los ocho votos, para apoyar a un militante o una militante del Partido Comunista para la presidencia de la cámara. Eso depende hoy del Partido Comunista”, añadió.

La petición de la DC llega luego que la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentara una querella contra Micco por su rol durante el estallido social cuando estuvo al frente del INDH, y ese recurso fuera apoyado por las diputadas del PC Carmen Hertz y Lorena Pizarro.

La diputada Cariola , quien aspira a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados dijo desconocer los detalles de la querella contra Micco y sobre su gestión al frente del INDH enfatizó que a ella no le “corresponde juzgar”.

“No es una querella del Partido Comunista, es una querella de una organización de Derechos Humanos autónoma. Creo que lo que se está haciendo es condicionar un acuerdo administrativo con cosas que no tienen que ver necesariamente con el acuerdo, pero es parte de la conversación que tienen que llevar los jefes de comités”, respondió la parlamentaria.

Desde el Partido Socialista lamentaron la situación, pero dijeron confiar que se cumpla el acuerdo en el que partidos del Frente Amplio, el Socialismo Democrático, el PC y el Partido de la Gente acordaron alternarse el liderazgo de la cámara baja.

El diputado Raúl Soto ya presentó su renuncia y la votación de la nueva mesa directiva será el lunes 7 de noviembre . Para alcanzar la mayoría en la cámara se necesitan al menos 78 votos.