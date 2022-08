De La Carrera: "Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo"

El diputado, que dio un golpe a su par Alexis Sepúlveda, dijo en "Tu Día que se defendió tras recibir "tres pechazos" y negó haber ofendido a la diputada Riquelme: "Ni siquiera la conozco".

El diputado Gonzalo de La Carrera (Independiente), entregó su versión de lo ocurrido la tarde del martes en el Congreso, donde protagonizó una pelea que terminó con la agresión al vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alexis Sepúlveda.

En diálogo con "Tu Día" de la Carrera negó los hechos, afirmando que fue él quien recibió primero una agresión de Sepúlveda: "Tres pechazos y un cabezazo", expresó.

"Yo recibí tres pechazos y me defendí. Es súper fácil decirlo desde afuera, pero cuando uno es agredido verbal y físicamente, uno reacciona", comenzó diciendo el diputado.

Consultado por la decisión de los republicanos de expulsarlo de la bancada, y que, no muchos creen su versión, el parlamentario indicó que todo es "por conveniencia y porque no hay presunción de inocencia".

"No me prestan ropa porque hay una elección el 4 de septiembre muy importante en Chile, mejor tomar una posición para bajar los ánimos, yo también estoy en esa, porque fue un incidente y en el fondo nadie quiso esperar lo que corresponde en un proceso. Me quedé solo y es parte de la vida, yo estoy defendiendo ideas de libertad".

Y añadió: "Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo, yo me quedé solo, lo voy a enfrentar solo y le voy a poner el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida siempre y eso no me molesta, lo que pasa es que hay gente que va con la manada".

La versión del diputado la Carrera

Tras la difusión de las imágenes de la agresión y las consecuencias que trajo el incidente, el diputado Gonzalo de la Carrera entregó en "Tu Día" su versión de lo sucedido.

Para ello, hizo una cronología de los hechos, hasta que ocurrió la agresión, donde afirmó haber recibido "tres pechazos" .

"Durante la sesión de ayer hubo muchas intervenciones y en una de ellas, el diputado [Sergio] Bobadilla dijo que la ministra [del Interior] era responsable de los muertos y daños que estaban ocurriendo en la Araucanía y le pidió la renuncia", comenzó diciendo.

"En mi bancada quedaban 19 segundos para hablar y cuando me tocó intervenir le dije a la Ministra [Siches] que otros diputados le habían pedido la renuncia, sin embargo le dije que yo quería despedirla cordialmente y esperaba verla como embajadora o cualquier cosa después de las elecciones del 4 de septiembre", añadió.

Tras su intervención, de la Carrera señaló que "la extrema izquierda encontró que lo que yo había dicho era una ofensa tremenda y el diputado que estaba a cargo de la testera me amonestó. Yo esperé que terminara la sesión de la cámara y me acerqué a preguntar por qué me habían amonestado si mi discurso no era de ataque, en comparación a otros discursos y ahí él me agredió verbalmente, yo estaba parado y me pegó tres pechazos".

Ante el registro que se divulgó, el parlamentario dijo que "lamentablemente la cámara que ustedes ven, lo ven de espalda, pero yo le acabo de pedir al Secretario de la Cámara que me entreguen las imágenes desde el otro lado".

Consultado si trató de estúpida a la diputada Marcela Riquelme, Gonzalo de la Carrera declaró que no. "Esos son montajes, ella está mintiendo, ella se involucró en una discusión que no tenía nada que ver con ella. Yo dije, hay actitudes de gente estúpida y ella no estaba en la conversación cuando yo partí hablando. Yo estaba hablando con el diputado Sepúlveda de por qué me estaban aplicando un reglamento distinto".

"Yo ni si ni siquiera la conozco, ella no era parte de la conversación, se fue a meter donde no estaba invitada. Yo tuve esa actitud porque me provocaron toda la semana, ya sea con la muerte de mi hija, estuvieron agrediéndome toda la semana, ellos necesitaban a alguien para poder, creo yo, para empatar lo que había ocurrido con la bandera, no sé, pero a mí me atacaron de una manera desproporcionada", concluyó.