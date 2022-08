Discusión en la Cámara termina con agresión de diputado De La Carrera a Sepúlveda

Parlamentarios acusan que el representante de la bancada del Partido Republicano le dio un golpe de puño a Sepúlveda, quien fue a constatar lesiones. De la Carrera dice que él “se defendió”.

Una violenta jornada se vivió en los pasillos cercanos a sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario de la bancada del Partido Republicano Gonzalo De la Carrera agredió a su par del Partido Radical y vicepresidente de la cámara, Alexis Sepúlveda.

El hecho ocurrió al finalizar la sesión sobre la presencia de carteles narcos en Chile, y culminó con el diputado Sepúlveda constatando lesiones ante una agresión de De la Carrera.

Twitter @B0nh0miaa Lee También > Contraloría oficia a alcalde Codina por afiches del Rechazo: Indagarán uso de recursos públicos

El representante del Partido Republicano tuvo que ser sacado por los guardias de seguridad del Congreso, en medio de un tumulto de gente que le gritaba “loco”, “psicópata” y que le pedían la renuncia por haber agredido a Sepúlveda.

Cuando salía del Congreso, De la Carrera reconoció que golpeó al parlamentario Radical, pero acusó que él también había sido agredido.

De la Carrera sale entre gritos del Congreso

“Él me pegó dos pechazos en la testera y yo reaccioné ante la agresión de él”, aseguró De la Carrera.

“Me defendí”, agregó al ser consultado si había golpeado a su par.

El diputado Sepúlveda relató la situación y aseguró que el hecho ocurrió cuando De la Carrera estaba agrediendo verbalmente a la diputada Marcela Riquelme y él intervino.

"Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, encontré que eso no correspondía, y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo. A lo cual él reaccionó de manera violenta. Él tendrá que verse, no es primera vez que pierde el control", aseguró Sepúlveda.

Desde Chile Vamos relataron el episodio, pidieron disculpas a la ciudadanía y acusaron que fue De la Carrera quien agredió a Sepúlveda cuando el vicepresidente de la cámara intentó separar una discusión que mantenía el representante del Partido Republicano con otra parlamentaria.

El diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton anticipó que denunciarán a De la Carrera a la Comisión de Ética.