Del exministro Moreno al presidente de la CMPC: Los otros líderes que llamaron a dialogar con la CAM

Mientras el ex ministro de Desarrollo Social recalcó que "nos interesa conversar con todos", Luis Felipe Gazitúa afirmó que "si Héctor Llaitul quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos a dialogar con él".

“Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición”.

De esta manera el Presidente electo, Gabriel Boric, reforzó lo indicado por Izkia Siches respecto a si su gobierno dialogará con grupos armados en La Araucanía, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La ex presidenta del Colegio Médico había señalado que "nuestro ánimo tiene que ser de diálogo y ahí tenemos que hacer un trabajo con todos los actores, incluyendo a la CAM sin duda ", lo que generó una serie de cuestionamientos por parte de la futura oposición.

La constituyente y ex ministra Marcela Cubillos (UDI) respondió a la cuña de Siches a través de su cuenta de Twitter y señaló: "Validando el terrorismo. Nada nuevo".

Por su parte, el senador Felipe Kast (Evópoli) indicó que "nunca han visitado a las víctimas del terrorismo y ahora quieren dialogar con los terroristas. Muy mala señal del gobierno de Gabriel Boric para nuestra región. Con terroristas no se negocia".

Más allá de las críticas, lo cierto es que en el último tiempo, algunos líderes del país -incluso del actual gobierno- ya habían hecho llamados a dialogar con la CAM en los esfuerzos de búsqueda de paz en La Araucanía.

Estas son algunas ocasiones en que líderes del mundo público y privado instaron a dialogar con grupos armados.

Moreno: "Nos interesa conversar con todos"

Mientras era ministro de Desarrollo Social e impulsaba el Acuerdo por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, Alfredo Moreno fue consultado sobre su visión sobre dialogar con grupos armados en la zona.

En septiembre de 2018, en conversación con Radio ADN, a Moreno se le preguntó sobre si había tenido conversaciones con miembros activos de la CAM, ante lo que respondió que "no, no he hablado con miembros activos de la Coordinadora Arauco Malleco. Pero sí quisiera decir una cosa que se relaciona con eso: sí nos interesa conversar con todos . Si uno termina con la violencia, necesita que todo el mundo esté en la mesa".

"Lo único que está descartado es la violencia, no las personas. Aquí, por ejemplo, muchos de los dirigentes actuales y representantes en La Araucanía en el pueblo mapuche alguna vez estuvieron en la violencia y presos a lo mejor, pero hoy se han dado cuenta que pueden luchar por su causa sin la necesidad de la violencia", sentenció.

Ezzati y Gazitúa

Un año antes, el entonces cardenal Ricardo Ezzati realizó un llamado similar.

Consultado sobre la posibilidad de dialogar con miembros de la CAM, señaló que "siempre el diálogo es fecundo . Solamente cuando uno se cierra al diálogo pierde la oportunidad de fecundidad".

Del mismo modo, recalcó que ha conversado varias veces con los miembros de la CAM "porque a mi me ha tocado mediar cuando ellos estaban con huelga de hambre".

"He podido ver in situ la situción del pueblo mapuche. Yo le puedo decir que la inmensa mayoría del pueblo mapuche tiene un corazón pacífico y que busca que se valore su propia identidad por caminos que son de paz e integración", sentenció la ex autoridad eclesiástica.

Por otra parte, el presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa, ha manifestado públicamente que busca resolver el problema de fondo con las comunidades mapuche en La Araucanía. En distintos encuentros ha señalado que "la sociedad chilena tiene una deuda con el mundo mapuche que tiene que ver esencialmente con una cosa muy central, que es su dignidad".

En esa misma línea, en una entrevista con La Tercera en 2021, se le consultó sobre si se sentaría a conversar con Héctor Llaitul, el líder de la CAM.