Delgado y "compromiso" de Jiles de bajarse de carrera presidencial por el 10%: "Me cuesta creerle"

El ministro del Interior señaló que los acuerdos de la diputada del Partido Humanista "no son muy sólidos".

El gobierno también reaccionó al "compromiso" de Pamela Jiles de restarse de la carrera presidencial si el Ejecutivo promueve y respalda el proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, expresó que "me gustaría creerle". Sin embargo, recordó que la parlamentaria había dicho que si el segundo retiro ocurría antes de Navidad no habría más.

"Bueno, esto se aprobó el 3 de diciembre, la gente comenzó a retirarlo el 10 (del mismo mes) y ella insiste en nuevos retiros", dijo la autoridad.

"Parece que sus compromisos no son tan sólidos", aseveró Delgado, añadiendo que "ella propuso algo que se cumplió en tiempo y forma y no lo cumplió, entonces, me cuesta creerle sus promesas".

Horas antes, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y parlamentario de Evópoli, Francisco Undurraga, calificó de "populismo" su ofrecimiento y que es un discurso "en el tono" de Jiles.

"Hace un punto, pero un punto bastante irreal, es como si yo prometiera votar a favor del 10% y me saliera un brazo, o sea, no es lo que se busca ni creo que lo que ella pretende hacer", afirmó Undurraga en el programa "Bienvenidos" de Canal 13, aludiendo al hecho de que nació sin su brazo derecho y que, además, utiliza una prótesis para caminar.