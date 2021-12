Desbordes por liderazgo de la derecha: "No se designa a dedo, se gana"

En conversación con Tele13 Radio, el ex ministro de Defensa aseguró que el Gobierno de Gabriel Boric tendrá el apoyo del sector "para las buenas reformas, pero eso no es un cheque en blanco".

El ex ministro de Defensa en el Gobierno de Sebastián Piñera, Mario Desbordes, aseguró que "el liderazgo (en la derecha) no se designa a dedo, se gana. Yo creo que José Antonio Kast quedó posicionado como uno de los liderazgos importantes de la derecha, eso no está en discusión".

Sobre el fundador del Partido Republicano, Desbordes señaló a Tele13 Radio que realizó "una buena segunda vuelta, se acercó mucho al sector. Yo creo que quedaron atrás varias de las grandes peleas que hubo en los últimos años".

"Yo espero que gobierne el Boric de segunda vuelta (...) espero mantener una estupenda relación hacia delante con el Kast de segunda vuelta y espero que gobierne Boric de segunda vuelta, ese Boric que se abrió", recalcó el ex ministro.

Además aseguró que Boric tendrá el apoyo del sector "para las buenas reformas, pero eso no es un cheque en blanco".

Consultado sobre las declaraciones de Ignacio Briones —quien contó que en segunda vuelta votó nulo— Desbordes señaló que "se equivoca rotundamente".

"Lamento mucho las declaraciones de Ignacio Briones (...) Ignacio no se salió, no acató, tuvo un tweet desafortunado en segunda vuelta, dejando en evidencia que él no estaba colaborando con José Antonio Kast y ahora dice 'voté nulo'", afirmó.

En ese sentido, Desbordes señaló que "es re fácil la vida así cuando uno está entre la academia y las tiene todas aseguradas, pero por Dios que es difícil la vida para el ciudadano de a pie cuando un gobierno lo hace mal. Yo creo que Ignacio se equivocó rotundamente".