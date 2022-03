Desbordes: "El Presidente Piñera quiere volver en cuatro años más"

El ex presidente de RN se refirió también al quiebre de su partido con la UDI-Evópoli, recalcando que "la coalición está muerta".

El ex presidente de RN, Mario Desbordes, abordó la polémica que existe en la oposición luego de que la UDI y Evópoli apoyaran la elección de Álvaro Elizalde (PS), como nuevo Presidente del Senado.

La controversia surgió luego de que RN acusara que este acuerdo se hiciera a sus espaldas y se dejaran en punto muertos negociaciones con los mismos partidos de Chile Vamos para elegir un RN como cabeza de la Cámara Alta.

En conversación con Chilevisión, Desbordes se refirió a esta situación y fue claro: "La coalición está muerta" .

Agencia Uno Lee También > Coronavirus en Chile: 15.136 casos nuevos y 94 fallecidos en las últimas 24 horas

"La UDI es la UDI. La UDI no va a permitir un Presidente del Senado de RN. No quiere eso. La explicación que han dado es infantil, burda. Eso de que (Álvaro) Elizalde puede defender al Senado ante la Constituyente", sostuvo.

"Es un corolario de lo que viene pasando hace mucho rato. La coalición ya hoy día no existe. Tal vez esto sirva para saber si Renovación (Nacional) tiene que seguir en una coalición como es Chile Vamos. A lo mejor ya no es ese su domicilio", agregó.

Desbordes puso de ejemplo el quiebre en la falta de apoyo al candidato presidencial de la coalición, Sebastián Sichel, una vez que las encuestas dejaron mejor posicionado a José Antonio Kast: "Buena parte de la UDI se siente más cómoda con el Partido Republicano que con RN", añadió.

Asimismo, el ex parlamentario aseguró estar seguro que el ex Presidente Sebastián Piñera tiene la intención de volver a presentarse como candidato presidencial en cuatro años más , y que esta crisis en Chile Vamos lo favorece para eregirse como un líder.

"Quiere volver en cuatro años más, pero conmigo no cuente (…) Es parte de su legítima aspiración y ambición, pero yo no la comparto. No lo voy a acompañar en esa porque lo que pasó en este gobierno nos demuestra que hay que separas aguas, pensamos y sentimos muy distinto", sentenció.