Diputado Ilabaca (PS) y Quinto Retiro: "No represento al gobierno, represento a la ciudadanía"

El parlamentario integrante de la Comisión de Constitución que deberá revisar la iniciativa además afirmó que la bancada socialista está divida sobre la materia.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) se refirió a la tramitación del proyecto que busca permitir un quinto retiro del 10% de las AFP.

Esto, en medio de días donde la Comisión de Constitución que él integra deberá discutir y votar en general la iniciativa.

Comisión de Constitución votará proyecto de Quinto Retiro durante esta semana

Al respecto, Ilabaca aseguró que espera que "el Gobierno participe y podamos debatir y establecer un tipo de medida que efectivamente vaya a la vena de lo que hoy día las familias chilenas necesitan".

En esa misma línea, destacó que "hoy día la bancada socialista no tiene una decisión adoptada, es un tema que tenemos que definir. Hemos estado conversando en el último tiempo, las posturas en pro y en contra. La bancada está dividida respecto a esta materia".

"En lo particular estoy absolutamente definido y decidido (...) no tengo ninguna razón para cambiar la posición que he mantenido incólume durante la discusión de los cuatro retiros anteriores. Incluso el retiro que fue rechazado por un voto en el Senado", añadió el parlamentario.

En relación al llamado que ha hecho el Ejecutivo para rechazar el proyecto, Ilabaca aseguró que " no represento al Gobierno , represento a la ciudadanía de Los Ríos. A la gente que vive en la región de Los Ríos. Soy representante de la ciudadanía, no represento la postura del Gobierno".

"En este punto el Gobierno está equivocado y podría encontrar alguna medida alternativa que busque enmendar este proceso de discusión (...) Hay que atender lo que está pidiendo la ciudadanía. Está molesta, está sentida, está dolida y está desesperada muchas veces. Hay que también escuchar lo que sucede", sentenció.