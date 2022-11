"Falla en el sistema": Diputados se defienden por denuncia de mal uso de tarjeta para cargar bencina

Una revelación periodística indica que cercanos a los parlamentarios utilizaron las tarjetas en lugar de ellos, pese a que su uso es exclusivo de los diputados, según indica la normativa.

Una serie de parlamentarios reaccionó a los reportes sobre que sus familiares utilizaron tarjetas para cargar bencina que financia la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fue durante este miércoles que Ciper apuntó que una serie de familiares de diputados habrían utilizado las tarjetas para fines distintos a los legislativos, pese a que la normativa indica que su uso es exclusivo de cada parlamentario.

Al respecto, el diputado Boris Barrera (PC) –quien es apuntado de haber extraviado una de las tarjetas y que luego fue usada para cargar 1,7 millones de pesos en autos desconocidos en tres regiones del país, manifestó que “la verdad es que lo que se muestra aquí, en el caso nuestro, que nos robaron la tarjeta, es falla en el sistema de la empresa que surte de combustible, ya que ellos son los que tienen que comprobar que la patente corresponda a la de la tarjeta y lo que sucedió acá es que no coincidían".

"Nosotros prácticamente tuvimos que hacer la investigación, pedir los videos y todo eso para demostrar que no éramos nosotros los que habíamos hecho esas cargas. Era imposible que un auto pueda cargar 100 mil pesos en una oportunidad, entonces ahí falló el sistema de ellos", añadió.

Agencia Uno - Diputada Claudia Mix en noviembre de 2022 Lee También > Mix explica uso de su tarjeta de combustible: "He recurrido a cercanos para que me trasladen"

Otro de los apuntados en la publicación es Cristóbal Urruticoechea (Republicano), cuya esposa habría usado la tarjeta en 38 ocasiones, al igual que su hijo en menos oportunidades. A través de una declaración pública, el parlamentario señaló que, a su juicio, se trata de “acusaciones de la prensa de izquierda ” y dijo que “quiero descartar absolutamente cualquier irregularidad".

"Las tarjetas de combustible solo pueden ser utilizadas en los vehículos que están destinados para el trabajo político y territorial de los diputados y, en mi caso, este es mi segundo período como diputado y jamás -además que es imposible- he usado esas tarjetas para comprar combustible para mi auto familiar o el de mis hijos", agregó.

En esa línea, dijo que “estoy consciente que mis posiciones y convicciones generan molestia y rabia en la izquierda y que están dispuestos a mentir para atacarme. Lo que no es correcto es que usen a mi familia para ese propósito y por eso es que he considerado indispensable hacer esta aclaración".

Por su parte, la diputada Claudia Mix (Comunes) señaló que ella no posee licencia de conducir y que "mis traslados siempre los realiza otra persona y corresponden estrictamente a mis funciones como diputada".

"La gente que me conoce sabe de mi compromiso con las causas que defiendo y mi distrito, por lo que en bastantes ocasiones he recurrido a cercanos para que me trasladen a actividades con vecinos y vecinas en horarios o días libres de mi equipo contratado”, complementó.