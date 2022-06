Ejemplar de nueva Constitución llevará las firmas de la presidenta y vicepresidente de la Convención

El 4 de julio se llevará a cabo la ceremonia en donde la Convención Constitucional hará entrega de manera oficial del borrador constitucional al Presidente Gabriel Boric.

La mesa directiva informó que la propuesta de la nueva Constitución irá con las firmas de la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez.

Además, se acordó que en la ceremonia de entrega se exigirán las medidas sanitarias contenidas en la resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y se complementará la nómina de invitados en la zona exterior del Salón de Honor.

Polémica por exclusión de expresidentes en ceremonia de entrega

Recordemos que un tema que causó gran polémica en el órgano constitucional fue si se debía invitar a los cuatro expresidentes de la República a la ceremonia, algo que el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, negó en su momento que fuese posible por el aforo.

"Como consecuencia de las restricciones por el aforo, hemos tenido que definir quiénes van a asistir a esta ceremonia. Esta lista no incluye a ex autoridades ni ex presidentes", manifestó el vicepresidente el viernes 10 de junio.

Tras el debate, finalmente los cuatro exmandatarios no asistirán al evento . El primero en restarse fue Ricardo Lagos, quien pidió no ser invitado a la instancia luego que trascendiera que no se habían extendido invitaciones a los expresidentes por problemas de "aforo".

Desde la Fundación Horizonte Ciudadano confirmaron a T13.cl que Michelle Bachellet no podrá concurrir por topes en su agenda debido a que todavía deberá cumplir funciones en su cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, antes que concluya su periodo en las próximas semanas.

El expresidente Sebastián Piñera envió una carta a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, donde indicaba que no asistirá y además criticó la forma confusa y contradictoria en que se invitó a los exmandatarios.

Posteriormente se sumó el expresidente Eduardo Frei, quien en un breve mensaje comunicó a la mesa de la Convención que no asistiría a la ceremonia.