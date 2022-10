Érika Olivera renuncia a la bancada de diputados de RN

La ex maratonista manifestó diferencias valóricas con el partido. Sería parte del nuevo movimiento "Sentido Común".

La diputada Erika Olivera renunció a la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), comité del que era parte en calidad de independiente.

Según indica La Tercera, ya durante la semana la ex maratonista había manifestado su decisión de abandonar la bancada y se había despedido de los parlamentarios con los que compartió al interior de esta. La decisión de Olivera respondería a su acercamiento al movimiento "Sentido Común".

"El poder no es lo que me interesa, llegué a la política porque mi larga carrera deportiva, una vida de trabajo, más mi preparación académica me dieron la certeza que puedo ser voz de muchas personas que no son oídas o no son prioridad, como el deporte, las mujeres, los niños y niñas y los adultos mayores", dijo Olivera en una carta a la que tuvo acceso el mencionado medio.

En esta, Olivera además mencionó que mantenía diferencias, incluidas en temas valóricos, con la tienda cuya sede se ubica en calle Antonio Varas en Providencia.

Esta nueva agrupación contaría con varios miembros provenientes del Partido Regional Independiente (PRI), hoy disuelto y del que Olivera también fue parte.

Entre las figuras políticas que serían parte de "Sentido Común", estarían el diputado Enrique Lee, Rodrigo Caramori, y Rodrigo Logan.