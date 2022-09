Ex jefa de asesores del segundo piso desmiente haber sido citada por el FBI en caso de narcotráfico

Lucía Dammert publicó un comunicado refiriéndose a publicaciones de prensa que aseguraban que había sido citada a declarar en calidad de testigo por un eventual vínculo con el ex secretario de Seguridad Pública de México.

Esta tarde, la ex jefa de asesores del segundo piso de La Moneda, Lucía Dammert, abordó las acusaciones que han circulado a través de la prensa durante la jornada.

El pronunciamiento se produce luego que este jueves Dammert presentara su renuncia a su cargo, la que fue aceptada por el Presidente Gabriel Boric, quien además designó como su reemplazante el ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi.

Presidente Gabriel Boric junto a Lucía Dammert

Horas después que se revelara su salida del gobierno, el medio Interferencia publicó un reportaje en el que aseguraban que Dammert había sido citada a declarar en calidad de testigo por la fiscalía de Estados Unidos en el caso de una indagatoria por narcotráfico en México.

El medio acusó que la socióloga fue una de las principales asesoras de seguridad de Genaro García Luna, ex hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón, sobre quien se investiga una eventual vinculación con el cartel de Sinaloa.

Respecto a esto, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Dammert aseguró que el citado medio "publicó una nota sobre mi persona que menciona hechos abiertamente falsos y a los que tengo el deber de referirme por menoscabar mi calidad profesional y personal".

Del mismo modo, aclaró que ha trabajado con múltiples gobiernos y que entre 2007 y 2008 fue parte de "un equipo de consultores que trabajó para un organismo internacional analizando procesos de reforma policial que se estaban implementando en México, pero jamás he asesorado personalmente al ex Secretario de Seguridad Pública de México".

También sostiene que "desconozco la existencia del proceso legal e investigativo que se menciona en la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera. Es falso, además, que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación ".

"Lamento profundamente el tenor y forma de esta publicación. Esto no es una equivocación sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona. Al ser un ataque directo, me reservo el derecho a buscar apoyo legal", sentenció Dammert.

Durante esta tarde, la Cancillería también publicó un comunicado refiriéndose a la situación. En el documento, la cartera desmintió otra información dada a conocer por el medio que apuntaba a llamados que habría realizado la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, para impedir que Dammert integrara la delegación oficial que iría a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al respecto, indicaron que dicha información es "completamente falsa" y que "el Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que se pretenda involucrar a autoridades de esta cartera en aseveraciones falsas, basadas en antecedentes no verificados".