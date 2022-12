Exseremi se querellará contra Jackson por acusación de no haber denunciado presunta violación

Patricia Hidalgo acusó que el ministro de Desarrollo Social “enlodó” su imagen luego que se le pidiera la renuncia y el gobierno comunicara que había perdido la confianza tras “haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias por la presunta violación de una niña en un recinto de atención”.

La exseremi de Desarrollo Social de la región Metropolitana Patricia Hidalgo anunció una querella contra el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, por haber “enlodado” su imagen. La exautoridad había emplazado a Jackson para que le ofreciera disculpas públicas hace algunas horas, pero consideró que ya había pasado un tiempo prudente para presentar una demanda.

Hidalgo confirmó en conversación con CNN Chile que se querellará contra Jackson por “enlodar” su carrera, al decir públicamente que su salida del cargo se debió a que no denunció una presunta violación que habría sufrido una niña al interior de un recinto de atención a personas en situación de calle, incumpliendo con la Ley de Garantías de la Niñez.

Tras su salida del cargo, Hidalgo aseguró que su salida se debía a que Jackson habría recibido “presiones” desde el Ministerio del Interior porque ella se había manifestado en contra del proyecto Mall Vivo de Ñuñoa que desde el gobierno habían llamado a votar a favor por tener un informe positivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

“Yo digo ‘¿quisiera saber de qué se me acusa o en qué me equivoqué?’, y él me dice ‘se conversó con la ministra Tohá, tú has tenido muchas descoordinaciones con la subsecretaria Perales y con la delegada regional, quienes han pedido tu salida, dado que no acatas sus órdenes. Has tenido bastantes conflictos con ella para coordinar”, dijo Hidalgo en conversación con T13, recordando su salida del ministerio.

“El argumento fue que la subsecretaria y la delegada pedían mi salida porque yo no acataba sus órdenes, no respetaba la jerarquía de mando y porque tenía descoordinaciones permanentes con ellas”, agregó.

Desde el Ejecutivo descartaron esta versión y aseguraron que este tema no tiene que ver con la salida de Hidalgo del cargo, sino que responde a la “pérdida de confianza” de la militante del PPD por “haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”.

“Lo invito al ministro a que entregue en qué momento me hizo llegar el informe que diga ‘seremi, ocurrieron estos hechos y necesitamos que usted actúe’. Yo nunca fue informada oficialmente de una violación. Nunca recibí una información formal de un supuesto caso de abuso o violación a una menor en alguna residencia que dependiera de mí”, respondió Hidalgo sobre este tema.

Gobierno respalda a Jackson tras salida de seremi de Desarrollo Social

La exautoridad acusa que fue la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, y la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, quienes tuvieron diferencias con ella por la aprobación del proyecto en Ñuñoa.

“Después de ese momento, ni en las actividades públicas me saludaban, yo creo que era una persona muy ingrata para ellas, para ellas particularmente tener que compartir espacios de trabajo, y yo me daba cuenta”, contó Hidalgo.

“Yo creo que fui discriminada por ser PPD”, añadió.