Felipe Kast y proceso constituyente: "La ciudadanía está rechazando un proceso mal llevado"

“Yo no he visto a nadie que haya votado rechazo que se haya movido al apruebo”, dijo el senador de Evópoli.

El senador de Evopoli Felipe Kast se refirió al cierre del proceso constituyente y a la reforma tributaria anunciada por el Gobierno.

El lunes 4 de julio se realizará la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, en donde se presentará el texto final que los chilenos y chilenas aprobarán o rechazarán en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

El senador por la Araucanía se ha transformado en uno de los rostros de la campaña del rechazo, criticando activamente los artículos del borrador constitucional y el actuar de algunos convencionales.

En entrevista con Mesa Central, Kast dijo que “el rechazo tiene la virtud de ser transversal, conozco a varios líderes ciudadanos sociales y de centroizquierda que se han movido hacia el rechazo que -al igual que yo- aprobaron al principio, con la esperanza que este iba a construir la casa de todos, y lamentablemente terminó siendo una desilusión”.

“ Yo no he visto a nadie que haya votado rechazo que se haya movido al apruebo ”, agregó.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó la divulgación de "fake news" por parte de algunas autoridades, haciendo alusión a Kast, que se ha disculpado en algunas oportunidades por publicación de información poco preciso o calificada de falsa.

El senador Kast le respondió, sosteniendo que "Camila Vallejos dice que yo no entiendo la democracia, siendo que ella ha sido la única ministra que ha celebrado lo que ha hecho Fidel Castro (...) Que ella me venga a dar lecciones de democracia a mí, me parece increíble ".

Felipe Kast : "Camila Vallejos dice que yo no entiendo la democracia, siendo que ella ha sido la única ministra que ha celebrado lo que ha hecho Fidel Castro (...) Que ella me venga a dar lecciones de democracia a mí, me parece increíble"

Retomando el tema del Plebiscito de Salida, el legislado dijo que " la ciudadanía está rechazando un proceso mal llevado ".

“Que los convencionales se hagan cargo de las estupideces que aprobaron”, añadió. Además dijo que “mientras más hable (Jorge) Baradit y más hable (Daniel) Stingo mejor nos va a ir a nosotros (rechazo)”.

"La ciudadanía está rechazando un proceso mal llevado", dice el senador de Evópoli, Felipe Kast por trabajo de la Convención



"La ciudadanía está rechazando un proceso mal llevado", dice el senador de Evópoli, Felipe Kast por trabajo de la Convención

En la instancia habló sobre actores de distintos sectores políticos que se han sumado al rechazo, asegurando que “mientras más diversidad, la ciudadanía va a decir ‘mejor lo leo’’”.

Al ser cuestionado sobre qué pasaría después de un eventual triunfo del rechazo, mencionó que “tiene que haber una nueva Constitución, con un procedimiento, que espero incluya un plebiscito, participación ciudadana, una mezcla de comisiones de expertos y elegir personas nuevas. Ojalá no caer en fraudes”.

Reforma Tributaria

El pasado viernes 1 de julio el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó su proyecto de reforma tributaria.

Al respecto el senador dijo “ echo de menos mayor certeza jurídica en la reforma tributaria propuesta por el Gobierno ”, agregando que lo que faltó es una “reforma al Estado, reforma tributaria y mayor inversión con certeza jurídica, le dijimos 'cuente con nosotros' a Mario Marcel, felices de ayudarlo en eso".

"Mario Marcel no se manda solo y, por lo tanto, las decisiones que genuinamente él quiere hacer, tienen que ser visadas por el Presidente", dice el senador de Evópoli, Felipe Kast



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/YFAKhcBeum pic.twitter.com/jQ9Q9HxIOm — T13 (@T13) July 3, 2022

"Mario Marcel no se manda solo y, por lo tanto, las decisiones que genuinamente él quiere hacer, tienen que ser visadas por el Presidente", concluyó.