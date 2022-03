Felipe Kast por Ossandón: "Un capricho personal de un senador está generando una serie de problemas"

El senador de Evópoli reveló en conversación con Tele13 Radio que RN cometió "un error tremendo" apoyando a Manuel José Ossandón para la presidencia del Senado.

El senador Evópoli, Felipe Kast, afirmó en entrevista con Tele13 Radio que no cree que se concrete la división de Chile Vamos tras la molestia de Renovación Nacional (RN) por el apoyo que su partido y la Unión Demócrata Independiente (UDI) le dieron a Álvaro Elizalde para que presida el Senado.

Esto luego que el senador RN, Manuel José Ossandón, acusara un quiebre al interior de Chile Vamos tras la votación. "¿Qué confianza vamos a tener si estamos conversando con un senador y él puede estar negociando por debajo con otro?", señaló el legislador el pasado viernes.

Sobre esto, Kast dijo que "primero" RN cometió "un error tremendo eligiendo a Ossandón como posible candidato a la presidencia del Senado, ya que si hay alguien que no genera confianza en el sector, es el senador Ossandón".

"Nosotros actuamos como se debía actuar", reclacó el parlamentario de Evopoli en Tele13 Radio.

Un segundo error que sacó a relucir Kast fue el hecho de haberle pedido a RN votar el segundo año por el senador que mejor los representaba, a lo que el partido se negó.

"Resulta que le dijimos a RN que el segundo año votáramos entre los 24 senadores quién era el senador que mejor representaba el sector, y nos dijeron que no porque querían imponer a Ossandón", afirmó.

Y agregó: "Lo yo creo que pasó es que Ossandón arrastró a RN a una situación, en donde la mitad de los senadores de RN no les gusta Ossandón".

T13 Lee También > Presidente de la UDI: "Había una especie de obsesión de Ossandón por ser presidente del Senado"

En este contexto, apuntó a un capricho personal del paralementario para conseguir quedarse con la presidencia del Sernado. "Que un capricho personal de un senador, que quería ser Presidente del Senado no sé por qué, porque además no nos representa, está generando una serie de problemas que son bastante injustos para el sector", exoresó Kast.

Finalmente, acusó a Ossandón de negociar a espaldas de ellos, situación que no genera confianza en un futuro.

"Una persona que se salta la constitución y que aprueba proyectos que son inconstitucionales no genera confianza. Una persona que se reúne con Giorgio Jackson por un medio de comunicación electrónico y que parece que le había ofrecido votos para la tributaria, yo le digo una cosa, eso es extremadamente grave, estar negociando a espaldas de todos nosotros, posibles votos para una posible reforma tributaria a mí me parece que no genera ninguna confianza", cerró.