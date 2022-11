Frente Amplio oficia a Superintendencia de Pensiones por envíos de correos por parte de AFP Cuprum

Parlamentarios del sector acusan mala utilización de datos personales de los afiliados para realizar “propaganda política” por parte de la empresa contra la reforma de pensiones del gobierno.

Los diputados del Frente Amplio Gael Yeomans y Andrés Giordano presentaron un oficio a la Superintendencia de Pensiones, por el correo electrónico que envió la AFP Cuprum a sus afiliados, en los que se hacía, según acusan los parlamentarios, “proselitismo político” en contra de la reforma a las pensiones que presentó el Gobierno de Gabriel Boric y que propone precisamente el fin del sistema de AFP.

Yeomans y Giordano acusan que con el correo electrónico enviado a sus afiliados, la AFP Cuprum contraviene la normativa y que “falta a la verdad” , “haciendo referencias de manera tendenciosa respecto al contenido del proyecto”, al decir que las pensiones que recibirían los afiliados con la reforma serían más bajos, que no existiría heredabilidad ni propiedad sobre los fondos, ni sobre la rentabilidad que éstos generen.

“Utilizan los correos electrónicos y los datos personales por parte de los afiliados y afiliadas, pero la ley es clara y explícita, debe ser con los fines de entregar información en atención a la administración de los fondos de pensiones de la AFP, y no con otros fines. En este caso están utilizando, AFP Cuprum en particular, los datos personales que fueron entregados por sus afiliados para hacer propaganda política y eso está por fuera de la norma”, dijo la diputada de Convergencia Social.

Por su parte el diputado representante de Revolución Democrática declaró que “son argumentos que paradójicamente, o coincidentemente quizás, son exactamente los mismos que hemos escuchado en la oposición. Nada que diga relación con el aumento de las pensiones que traerá la reforma y de la situación actual que tiene envuelto a nuestro país en una crisis previsional sin precedentes”.

Un día después de la presentación de la reforma de pensiones del Gobiernop de Gabriel Boric, Cuprum envió un correo electrónico a sus afiliados en el que cuestionaba la norma y la Asociación de AFP emitió una declaración en la que decían que este proyecto “es un retroceso”.

En marzo pasado, la Superintendencia de Pensiones amonestó a la misma AFP Cuprum, y también a Habitar, por el mal uso de los datos privados de sus clientes al enviar correos electrónicos con la opinión de la empresa sobre políticas públicas.

“Es sumamente preocupante porque no puede ser que esto ya sea un precedente más y que por lo tanto a la AFP no le interese la atención de fiscalización que está realizando la superintendencia, porque no le importa ir en contra de la norma establecida actualmente”, insistió la diputada Yeomans.