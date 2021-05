Gabriel Boric: “Si la diputada Jiles compite en primera vuelta también le quita votos a la derecha”

El precandidato del Frente Amplio señala que quiere convocar personas que se sienten atraídas por el liderazgo de Jiles, ya que “Si el horizonte es solamente bullying, burla, retiro... eso da para un rato, pero es insuficiente para construir un país en el largo plazo”.

El diputado Gabriel Boric, carta presidencial del Frente Amplio, tiene 10 días para reunir las cerca de 25 mil firmas de patrocinadores que le permitan participar en un primera presidencial. Hasta el momento es un escenario complejo, pero el representante por la región de Magallanes dice que: “en nuestra breve trayectoria política nos hemos enfrentado a varias situaciones difíciles y por la dificultad no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Sobre la eventualidad de no lograr conseguir la firmas a tiempo, el diputado Boric dice, en entrevista con La Tercera, que: “Evidentemente, si no llegamos los partidos del Frente Amplio van a tener que decidir qué hacer, no se van a quedar de brazos cruzados. Se tendrá que decidir si otra orgánica puede levantar otra candidatura, pero no estamos en ese escenario”.

En la semana, la diputada Pamela Jile señaló, sobre la candidatura de Gabriel Boric, que “enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere”. Frente a la posible competencia contra la diputada Jiles, Boric señala que “la discusión tiene que ser programática y espero que en el marco de una candidatura presidencial las ideas tengan un espacio más relevante que el que ha tenido hasta hoy”.

“Con la diputada Jiles vamos a discutir, por ejemplo, por qué nosotros no estamos a favor de retroceder hacia la pena de muerte, o por qué creemos que no hay que devolverles la plata a las AFP, sino que hay que crear un sistema de pensiones que sea público y solidario. Me parece que cuando se dé ese debate, la consistencia de los proyectos va a expresarse y espero que se refleje también en las preferencias. Si la diputada Jiles compite en primera vuelta también le quita votos a la derecha”, expresa Gabriel Boric.

El diputado señala que quieren poder convocar a mucha gente que hoy día se puede sentir representada por el liderazgo de Pamela Jiles, “porque la pregunta es cuál es el horizonte que se ofrece. Si el horizonte es solamente bullying, burla, retiro... eso da para un rato, pero es insuficiente para construir un país en el largo plazo”, expresa el diputado Gabriel Boric.