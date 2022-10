Las gestiones del subsecretario Cataldo para asegurar la elección de Cariola en la Cámara

El subsecretario de Desarrollo Regional, cuya nominación en principio enfrentó al PC con La Moneda, se acercó este jueves en el Congreso al jefe de la bancada de diputados de la DC, Eric Aedo, para pedirle que el partido reconsiderara su posición y respaldara la elección de Cariola en la presidencia de la Cámara, ya amenazada por Chile Vamos y el PDG. Los democratacristianos habían pedido que los comunistas se retractaran oficialmente de su respaldo a la querella que se interpuso en contra de Sergio Micco -militante de la colectividad- por “delitos de lesa humanidad”. Cataldo le expresó a Aedo que Cariola ya había hecho un gesto, lo que no convenció a la DC. El presidente del partido Guillermo Teillier también ha intervenido en las últimas horas para salvar la elección de la diputada.

Reunión en la Cámara. El subsecretario de Desarrollo Regional Nicolás Cataldo acudió ayer a la Cámara de Diputados, donde pidió una reunión con el jefe de bancada de los diputados de la DC, Eric Aedo. Cataldo, un militante comunista, no quería conversar sobre proyectos propios de gobierno.

De acuerdo a fuentes que conocieron de la conversación, Cataldo se reunió con Aedo para intervenir en la elección de la diputada Karol Cariola (PC) en la presidencia de la Cámara, amenazada por Chile Vamos y el Partido de la Gente, a partir de su rol central en la campaña del Apruebo.

Cataldo habría pedido al diputado DC que reconsiderara su respaldo a Cariola y se respetara el acuerdo político que se estableció antes del 11 de marzo, donde la diputada asumiría en octubre la presidencia de la Cámara de Diputados en reemplazo de Raúl Soto (PPD), quien este viernes presentó su renuncia, la que hará efectiva el 7 de noviembre.

“Cataldo le señaló que Cariola había hecho una declaración deslizando que estaba al margen. Sin embargo, la respuesta fue que no se trata de una persona, sino del comportamiento del PC con Sergio Micco”, indican fuentes oficialistas.

Consultado al gabinete del subsecretario se señaló que efectivamente al término de la sesión de la comisión de análisis de presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional se encontró con el diputado Aedo. No se confirmó ni se desmintió el tema que se trató, se dijo que fue una reunión casual y no programada.

La presión de la DC. La situación de la parlamentaria comunista se enredó esta semana a partir de una protesta de la Democracia Cristiana, que cuenta con 8 votos.

El jefe de bancada, Eric Aedo, planteó en la reunión con las bancadas y, luego públicamente, que no votarán por la parlamentaria del PC, si ese partido continúa con declaraciones de apoyo a la querella interpuesta en contra del DC Sergio Micco, ex director del INDH.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en conjunto con la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado (AVIDVAE) y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, interpusieron una querella en contra de Micco, aduciendo “su responsabilidad en calidad de encubridor de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por agentes del Estado, ilícitos que se están investigando en el juicio seguido en contra de Sebastián Piñera, Ricardo Yáñez y otros como autores de los mismos”.

La diputada del PC y presidenta de la comisión de DDHH, Lorena Pizarro, valoró la iniciativa en contra de Micco. “Me parece que la responsabilidad que tiene él, en tanto ex director del INDH, órgano que debió velar y alzar la voz en contra de la sistemática violación de los derechos de las personas que se cometieron durante la revuelta, de parte del gobierno de Sebastián Piñera, más bien fue un aliciente, incluso una clara obstrucción a la justicia al relativizar el terrorismo de Estado que se estaba cometiendo”, dijo. Y prosiguió señalando que “ojalá que esto tenga una correcta investigación y termine en una condena a este sujeto responsable también de estos crímenes cometidos”.

Micco había dicho meses antes que fueron los comunistas quienes pidieron su salida de la dirección del INDH, luego de apoyar una toma de su sede durante meses.

“Si el PC y la izquierda no terminan con el apoyo político y declaraciones en favor de la querella contra Sergio Micco, la Bancada DC no está en condiciones de apoyar el acuerdo para la Presidencia de la cámara”, manifestó el diputado Eric Aedo.

Gestiones de Teillier. La DC no flexibilizará su postura hasta que exista un pronunciamiento formal por parte del Partido Comunista y, de no existir, no votará por Cariola.

Quien también conversó con el diputado Aedo fue el presidente del PC, Guillermo Teillier, en al menos dos ocasiones: el fin de semana recién pasado y este lunes.

No está claro si Teillier adquirió algún compromiso en la conversación. La única certeza es que la DC volvió a transmitir que, de no existir un gesto de los comunistas, no votarían por Cariola.

Tratativas con el PDG. En fuentes del oficialismo señalan que el gobierno se ha involucrado de lleno en las negociaciones por la presidencia de la Cámara de Diputado, con el objetivo de respaldar la opción de Cariola y no seguir tensionando al Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

De ahí que en pasillos del Congreso es un secreto a voces que autoridades del gobierno se han acercado al Partido de la Gente para salvar a Cariola.

El partido de Parisi está en conversaciones con Chile Vamos, que apuesta a que la diputada comunista no llegue a la testera. Pero, en paralelo, ha solicitado al oficialismo que aumente el número de comisiones en la que participa, en caso de que quieran sus 9 votos para respaldar a Cariola.

Trasfondo. La llegada de Cariola a la presidencia de la Cámara es significativa para el PC. La diputada se ha transformado en una de las líderes de la generación de recambio del partido, que incluye a la ministra Camila Vallejo y a la alcaldesa Irací Hassler, y que a inicios del próximo año renovará la directiva de Guillermo Teillier. La parlamentaria, para algunos, aparece como una de las cartas para ascender.

Su rol protagónico en la campaña del Apruebo, sumado a que el Congreso tendrá un rol clave en el debate constitucional, se ha transformado con el paso de los días en un simbolismo para algunos dirigentes de Chile Vamos y parte de la centroizquierda, que apuestan a dejarla fuera de la testera.

El polémico subsecretario del PC. La designación de Cataldo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional estuvo precedido de una fuerte polémica entre el PC y Boric.