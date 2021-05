Giorgio Jackson: “Es evidente que no vamos a poder gobernar solos”

El diputado del Frente Amplio dice que las municipalidades que estarán bajo su gobierno serán “una prueba de fuego”.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgo Jackson, analiza el resultado electoral de su sector, que junto a los independientes, fueron quienes obtuvieron mejores números, no solo al quedarse con 28 de los 155 escaños a constituyentes, sino que instalando varios alcaldes en municipalidades emblemáticas como Viña del Mar, Maipú y Ñuñoa.

Jackson señala sobre el resultado electoral del domingo pasado que “dejaron off side a todos los pronósticos políticos previos. Los análisis que se han hecho se ven bastante promisorios para una Convención porque ningún sector político podrá poner veto o el pié encima de nadie”.

Sobre el triunfo de su sector, dice que se queda con una frase del nuevo alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic: “lo único que hemos ganado es la posibilidad de cambiar las cosas” y agrega que “los nuevos municipios van a ser una prueba de fuego para el Frente Amplio y, respecto del gobierno nacional, es evidente que no vamos a poder gobernar solos”.

El Diputado por Santiago señaló en entrevista con El Mercurio que :”Apruebo Dignidad no va a poder gobernar solo, va a tener que gobernar con más personas del mundo independiente y con los partidos que han esbozado su intereses para que haya cambios”.

Consultado sobre un eventual trabajo con ex militantes de la concertación, Jackson dice que “Estoy seguro que, de ser gobierno, vamos a tener que trabajar juntos. No me lo imagino de otra manera, porque sin el mundo independiente y sin ese mundo que durante tanto tiempo administró el Estado, no vamos a lograr esa simbiosis entre novedad y experiencia”.