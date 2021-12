Jackson sobre cambiar sistema de pensiones de las FF.AA: "No está dentro de nuestro programa"

El jefe político del comando del Presidente Electo Gabriel Boric sostuvo que "nuestro objetivo es nivelar hacia arriba sin quitar beneficios adquiridos".

El jefe político del comando del Presidente Electo Gabriel Boric, Giorgio Jackson, descartó que se busque cambiar el sistema de pensiones de las fuerzas armadas y de orden.

" No está dentro de nuestro programa . Lo que nosotros queremos es nivelar hacia arriba las pensiones", aclaró el diputado.

"Hoy hay una asimetría y una desigualdad gigantesca entre las pensiones que reciben las fuerzas armadas y de orden respecto a las que recibe la población general", señaló Jackson.

Sin embargo, enfatizó que "a nosotros nos encantaría aumentar de manera muy significativa las pensiones, con un piso que parta en los $250 mil pesos, la pensión básica universal, y por cierto aumentarlo con las cotizaciones que hagan los trabajadores mes a mes. Siempre nivelando hacia arriba y sin quitar beneficios adquiridos".

Se perfila el gabinete

Giorgio Jackson profundizó en la situación actual del comando del Presidente Electo Gabriel Boric y la conformación del gabinete ministerial, manifestando estar abierto a recibir nombres.

"Lo prioritario es conformar cuál va a ser el equipo y el programa por el que vamos a partir, el orden y las prioridades. En eso estamos trabajando", sostuvo el diputado Jackson.

Al respecto, explicó que "nosotros no hemos hablado propiamente tal de filtros, pero para conseguir los objetivos de tener un gabinete que sea plenamente competente en las posibilidades de llevar adelante el programa de Gobierno -y por otro lado que pueda ser capaz de conversar con las distintas actorías a la hora de conseguir esos acuerdos- para nosotros va a ser fundamental. También la legitimidad que tengan esas personas frente a la sociedad civil".

Agencia Uno Lee También > Iniciativa popular sobre el aborto supera las 15 mil firmas y se discutirá en la Convención

"No basta solamente con que estén de acuerdo con lo que queremos proponer", enfatizó.

Sobre lo último, explicó que se buscan personas que no posean hechos vinculados a "escándalos" ante la sociedad civil o que posean materias legales pendientes o cosas por revisar. "Que tengan esa legitimidad y no estén haciendo ruido por otras cosas que no tengan que ver", complementó.

De paso, reconoció que se sostendrán reuniones con el Partido Radical (PR), Partido Liberal (PL) y Partido Por la Democracia (PPD) dentro de los próximos días.