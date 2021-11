Goic y su rechazo al cuarto retiro: "Sé que mi voto fue impopular, pero no podemos aceptar amenazas"

La senadora DC, en diálogo con Tele13 Radio, se refirió a las amenazas que ha recibido en su contra y remarcó que "lo responsable en esto era no seguir con la vía de los retiros".

El pasado martes la Cámara Alta sometió a votación el proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones, el cual finalmente fue rechazado al contar con 24 votos a favor, 15 votos en contra y 1 abstención.

Uno de los votos claves fue el de la senadora de la región de Magallanes, Carolina Goic (DC) , la única figura de la oposición que votó en contra de la iniciativa, manteniendo la postura que anunció semanas atrás.

Su votación en contra generó que recibiera una serie de críticas y amenazas a través de redes sociales. Ante esto, afirmó que puede entender la crítica áspera y que su voto haya sido impopular pero no puede aceptar las amenazas.

"Yo puedo entender la crítica áspera en esto, son temas polémicos yo sé que mi voto fue impopular, puedo entender incluso los insultos, pero lo que no podemos aceptar son las amenazas, eso es otra cosa", dijo la senadora en conversación con Tele13 Radio.

Y añadió: "Creo que hay que dar una señal muy clara, no puede ser que alguien por temor a una funa, por temor a que te amenacen con tu familia, no se sienta libre de expresar su opinión, por eso cada una de las amenazas las he denunciado a la PDI, espero que se investigue y se llegue a quienes están detrás".

Pero las críticas también llegaron por parte de algunos senadores de oposición, incluida la candidata presidencial de su partido, la senadora Yasna Provoste , quien -entre otras cosas- sostuvo: "No me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no piensan en la comunidad".

Frente a estos dichos de la candidata, Goic declaró que no quería polemizar. "En esto somos ambas senadoras, tomamos opciones y me parece que lo responsable en esto era no seguir con la vía de los retiros", expresó la parlamentaria.

Asimismo, aseguró que para ella lo responsable es poner sobre la mesa los efectos negativos de un nuevo retiro y que no se trata de tener una agenda propia, sino de cómo se ordena el país.

"Esas señales son las relevantes. Después discutiremos agendas políticas. Yo creo que si hay algo que me ha caracterizado en el partido no es en tomar decisiones individuales, ya tendremos tiempo de mirar para atrás en el partido", señaló.

"Fractura profunda" al interior de la DC

Carolina Goic, en Tele13 Radio, se refirió también a los dichos de su par en La Tercera, Francisco Huenchumilla, quien se mostró molesto porque la mayoría de los legisladores de su partido (DC) apoyaron la prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur.

El senador declaró "o la DC se recicla o no tengo nada que hacer en este partido".

Ante esto, la parlamentario precisó que "hay una fractura profunda en la DC, de eso no hay duda y en lo que ha pasado también en los últimos meses, en que ha pasado respecto a nuestra institucionalidad.

En este sentido, aclaró que es una discusión que se debe dar después de las elecciones, ya que hoy están enfocados en la candidatura presidencial de Yasna Provoste.

"Hay que abordarla obligatoriamente, de todas maneras, es algo donde no podemos cerrar los ojos y tenemos que enfrentarla con franqueza al interior del partido (...) lo que no podemos hacer es poner la tierrita debajo de la alfombra y hacer como que no ha pasado nada", cerró.