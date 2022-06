Insulza: "Nuestras Fuerzas de Orden no tienen demasiado claro qué cosas le son permitidas y qué no"

El senador y ex ministro del Interior se refirió a los hechos en Curanilahue y sostuvo que "creo que hay que decirle claramente a las Fuerzas de Orden que en un caso flagrante como el de ayer ellos tienen que actuar usando su armamento".

El senador José Miguel Insulza (PS) se refirió a los hechos ocurridos en el marco de un ataque a un predio perteneciente a la forestal Arauco en Curanilahue.

En este contexto, se denunció que personal de Fuerzas Armadas y de Carabineros tardaron más de tres horas en arribar al sitio del suceso, a pesar de los llamados y de que la forestal habría puesto a disposición de ellos la ubicación de los atacantes.

General Guillermo Paiva Jefe del Estado Mayor Conjunto y críticas a las FFAA por hechos en Curanilahue: "Todo es mejorable"

Sobre este punto, en conversación con Emol, Insulza señaló que "no tengo idea exactamente lo que pasó, voy a hacer una pura conjetura, consultado al respecto, va a decir 'nosotros tenemos las herramientas que nos da el estado de excepción, pero al mismo tiempo tenemos la instrucción de acotarla a las carreteras, entonces no tenemos personal desplazado en los caminos rurales o no nos sentimos obligados a eso porque está acotado'".

"Ahora la mejor demostración del estado acotado la hicieron los criminales que andan en La Araucanía, y ayer se cortaron una cantidad enorme de caminos secundarios", agregó el ex ministro del Interior.

En esa misma línea, destacó que "lo que nosotros hemos aprobado es el estado de emergencia, tal como está en la constitución y en la ley, que no distingue entre lugares".

"El gran problema es que francamente nuestras Fuerzas de Orden y sospecho que también alcanza a los militares, no tienen demasiado claro qué cosas le son permitidas y qué cosas no. No hay un manual", recalcó el senador.

Finalmente, recalcó que "creo que nuestra fuerza siempre tiene el temor de propasarse, creo que hay que decirle claramente a las Fuerzas de Orden que en un caso flagrante como el de ayer ellos tienen que actuar usando su armamento".