Insulza (PS) sepulta coalición única oficialista tras dichos de Jackson: "Eso terminó de morir ayer"

El senador además aseguró que "desgraciadamente algunos creen que están atados a algunos antiguos males que sería necesario dejar de lado. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos, pero ya sabemos qué piensa el uno del otro".

El senador José Miguel Insulta (PS) se refirió a los polémicos dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien había señalado que " nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió".

Posteriormente, el propio Jackson tuvo que pedir disculpas, debido a la molestia que se generó en parlamentarios oficialistas, quienes lo interpretaron como una crítica a los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría.

Ministro Giorgio Jackson

Esta mañana, en conversación con Radio Duna, Insulza profundizó en su análisis sobre las palabras del ministro de la Segpres.

Al respecto, sostuvo que "yo creo que efectivamente el ministro Jackson cree lo que cree, cree lo que dice. Pide excusas, por cierto, porque tenemos que seguir trabajando y gobernando, pero esa es su opinión respecto de sus aliados".

"Y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso. Y no seguir hablando, como lo he hecho yo, de una sola coalición. Estoy convencido que eso terminó de morir el día de ayer ", aseguró.

Del mismo modo, Insulza recalcó que "vamos a seguir trabajando, por cierto, pero todos ya sabemos a qué atenernos".

En esa misma línea, subrayó que "yo creo que existe un Socialismo Democrático que nosotros tenemos que cultivar. Si existe otra entidad -que no voy a juzgar, no voy a evaluar, yo no estoy con actitudes de superioridad moral- pero ya sabemos qué piensan de nosotros".

Consultado si es posible gobernar con "dos almas" en el oficialismo, afirmó que "yo creo que tendrá que ser necesario. Creo que el país lo necesita, por cierto. Hay una mayoría en el país que cree en una necesidad de progreso, de cambiar instituciones de desarrollarlas".

