Irina Karamanos: "No me identifico con el rol de Primera Dama. Porque no soy ni primera, ni dama"

En conversación con "Las Caras de La Moneda" de Canal 13, Karamanos reflexionó sobre la figura de "Primera Dama" y argumentó que "pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista".

En sus primeras horas como Presidente, Gabriel Boric participó del programa "Las Caras de La Moneda" , de Canal 13, donde habló de diversos temas de la contingencia.

Lo acompañó su pareja, Irina Karamanos, quien fue consultada por Don Francisco sobre su rol en el Gobierno .

"Yo estoy aportando política y, emocionalmente, yo creo que en este momento en la instalación del Gobierno seguimos generando procesos de escucha para poder hacer cambios", contó.

"En mi caso, yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de Primera Dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama . En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista", agregó.

"Y por eso tomamos un desafío muy interesante, que el feminismo no está en esos lugares", concluyó.

El mandatario destacó que Irina organizó una actividad con representantes de todos los pueblos de Chile en uno de los patios de La Moneda, en donde se hizo una rogativa para el futuro del país.