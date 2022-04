Bassa: "La nueva Constitución será centrada en las personas, familias, colectividades y derechos"

"Hoy tenemos una oportunidad importante que ha surgido de un proceso constituyente protagonizado por la ciudadanía, no por nada tiene tantos independientes adentro trabajando en ella", afirmó el exvicepresidente de la Convención en T13 Noche.

El próximo 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo al borrador que está redactando actualmente la Convención Constitucional.

Durante las semanas anteriores, el pleno del órgano constituyente ha aprobado diversas normas que tienen relación a los derechos fundamentales de las personas, los que buscan aumentar la calidad de vida de la ciudadanía.

El exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, habló de este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

El convencional indicó que este proceso consituyente "es una oportunidad importante para resolver problemas que hemos venido arrastrando en el último tiempo, sobre todo para enfrentar una crisis política y social que estalla en octubre de 2019".

"Hemos estado expectantes de que el proceso constituyente entregue las herramientas suficientes para salir adelante y podamos construir un país con mayor justicia social, derechos sociales, participación ciudadana, fortalecimiento de las regiones y con una protección efectiva del medio ambiente", indicó.

El convencional detalló que de ser aprobada la nueva Constitución, sería " centrada en la persona, en las familias, en las colectividades que nosotros organizamos y en nuestros derechos. Hemos visto, sobre todo en la semana pasada, que el pleno aprobó un catálogo muy robusto de derechos fundamentales, especialmente de carácter social, que serán una muy buena herramienta para salir adelante".

¿Qué pasará si gana el rechazo en el plebicito de salida?

En septiembre de este año, la ciudadanía escogerá entre aprobar o rechazar el borrador de la Carta Magna propuesto por el órgano constitucional.

Si gana el rechazo, Jaime Bassa aseguró que esto no signifcará una crisis para el país. "No se trata de que vaya a haber una crisis si gana el rechazo, el tema es que hoy tenemos una oportunidad importante que ha surgido de un proceso constituyente protagonizado por la ciudadanía, no por nada esta constituyente ciudadana tiene tantos independientes adentro trabajando en ella", indicó.

"Si gana el rechazo, jurídicamente va a seguir vigente la Constitución actual. Habrá que ver si este proceso constituyente logró generar las condiciones que nos permitieron aprovechar esta oportunidad histórica para dar un paso hacia adelante con mayor desarrollo, crecimiento y participación o no. Eventualmente, eso habrá que juzgarlo en su momento", comentó.

Finalmente, el convencional realizó una invitación a toda la ciudadanía a ser parte de este proceso democrático. "Hoy corresponde invitar a la ciudadanía a que se involucre a lo que está haciendo la constituyente. Se están tomando decisiones importantes en materia de agua, salud, trabajo, vivienda. Los invitamos a votar este 4 de septiembre porque tenemos una oportunidad histórica de enfrentar esta coyuntura democráticamente y con participación ciudadana", concluyó.