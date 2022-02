Bellolio y bilaterales de ministros: "Ambos grupos entendemos que aquí hay un traspaso democrático"

El actual ministro secretario general de Gobierno se refirió a los encuentros que comienzan este lunes, como parte del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio , conversó este lunes con el programa Mesa Central, de Tele13 Radio , abordando principalmente lo que serán las reuniones entre los actuales ministros y quienes asuman en el gabinete de Gabriel Boric.

De cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo , durante esta jornada comenzarán dichos encuentros –a las 09:00 horas– con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y su sucesora, Izkia Siches.

“La idea básicamente hoy día es, por la mañana va a comenzar el ministro Delgado junto a la futura ministra Siches, a eso de las 9 de la mañana. Luego va a ser el turno del ministro (Juan José) Ossa junto al nuevo ministro (Giorgio) Jackson. Luego me toca a mí con la futura ministra (Camila) Vallejo. A continuación, va a ser el Ministerio de Desarrollo Social y por la tarde, a eso de las 15, ya va a estar el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía. Mañana (martes) va a ser el Ministerio de Hacienda”, explicó Bellolio.

“De aquí hasta el jueves se habrán producido todas las reuniones bilaterales iniciales entre los ministros actuales y los entrantes”, continuó.

Bellolio comentó que “hoy es el puntapié inicial, no vamos a alcanzar a revisar todo. Es muy probable que varios tengan alguna duda o le falte alguna otra información que después se la vamos a ir entregando con el transcurso de los días”.

Acerca de la relación entre los secretarios de Estado de ambos gobiernos, Bellolio manifestó que es “bastante fluida, bastante cordial y en donde ambos grupos entendemos perfectamente que aquí hay un traspaso democrático porque la ciudadanía así lo decidió”.

“Obviamente que tenemos muchas diferencias en política pública, en cómo queremos conducir nuestras diferentes carteras, pero eso no implica que no tenga que haber un trato cordial y no pueda haber un aprendizaje de parte de quienes vamos saliendo y quienes van entrando, en cuáles fueron los nudos que nos tocaron a nosotros, cuál es la formula por la cual nosotros trabajamos, eso es súper distinto en todos los gobiernos”, continuó.

Acerca del primer encuentro Delgado-Siches, donde se espera que dialoguen sobre las crisis tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur , Bellolio expresó, acerca del último escenario, que “hay un grado de violencia que lamentablemente hay en la macrozona sur. Por un lado, hay quienes la justifican, por otro lado, hay quienes la ejercen”.

“Es absolutamente distinto y creo que siempre vale la pena hacer la distinción entre las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche, que se solucionan con el diálogo, a través de la política, a través de los caminos institucionales, y otra cosa absolutamente distinta es el narcotráfico, el crimen organizado que cometen otras personas que tratan de revestirse de la causa mapuche para hacerlo”, cerró al respecto el actual ministro secretario general de Gobierno.