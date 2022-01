Jiles responde a Boric tras descartar nuevos 10%: "El quinto retiro no depende de un Presidente"

La diputada aseguró que un nuevo giro de fondos de AFP depende de la "presión de la ciudadanía" y que "logramos ya tres retiros contra toda la clase política".

La diputada Pamela Jiles (PH) se refirió a los dichos del Presidente electo, Gabriel Boric, quien se refirió a un eventual nuevo retiro del 10% de las AFP.

El próximo mandatario aseguró que harán todos los esfuerzos "para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global. Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro ".

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (fomente lo mismo), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", aseguró.

Al respecto, Jiles -una de las principales promotoras de los primeros retiros- señaló a través de su cuenta de Twitter que "el Quinto Retiro depende de la presión de la ciudadanía, no de lo que opina un ministro o presidente actual o futuro ".

"Logramos ya tres retiros contra toda la clase política. Exige tu plata de todas las formas posibles y etiqueta a las autoridades que se oponen", sentenció.