Sutil dice estar sorprendido por no uso de ventiladores donados por CPC y niega beneficio tributario

El presidente del gremio de empresarios aseguró que no hubo beneficio tributario para la CPC, aunque sí los puede haber habido para algunas de las empresas o personas naturales que participaron en el fondo de la donación.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, dijo haberse “sorprendido” cuando se enteraron que solo 32 de los 515 ventiladores mecánicos invasivos que aportó la CPC en mayo de 2020 a la red integrada de salud para el control de la pandemia, estaban siendo utilizados actualmente.

“Para nosotros fue una sorpresa que estos ventiladores no estén en operación. Me enteré el jueves”, dijo Sutil sobre el informe del Ministerio de Salud (Minsal) publicado por La Tercera en el que se mencionó que solo el seis por ciento de los respiradores estaba en funcionamiento.

“No sé si vengan con fallas. Lo que le puedo decir es que esos ventiladores son producidos por empresas de primer nivel en China y que están dispersados por distintas partes del mundo. Lo que me sorprende es que no haya habido una gestión para poder manejar mejor estos equipos”, agregó el líder del empresariado.

Ex ministro Mañalich asegura que ventiladores donados por la CPC se usaron y ahora están en reserva

Quien fuera ministro de Salud en la época en que se donaron los ventiladores, Jaime Mañalich, aseguró que estos respiradores invasivos de origen chino si fueron utilizados, con la excepción de 20 que estaban en mal estado, y que fueron siendo reemplazados paulatinamente por otros ventiladores con el tiempo.

“Supimos que hubo médicos que señalaron sus reparos. Uno: no estoy acostumbrado a usar este ventilador. Dos: no me gusta. ¿Pero sirve para salvar una vida? ¿Entre dejar al paciente sin ventilador o que use esa máquina? No, yo prefiero que lo use. Ya, entonces, aprendamos a usarlo. Eran tiempos muy difíciles”, explicó Mañalich.

“Puedo entender que para los médicos sea más fácil usar equipos conocidos o asiáticos, pero de ahí a decir que esos equipos venían con fallas, puede que sea equivocado”, opinó Sutil.

Beneficio tributario

El presidente de la CPC fue consultado sobre si quienes participaron de la donación, a través de un fondo que creó la CPC para que los empresarios aportaran, habían recibido algún tipo de beneficio tributario por su aporte al Estado, Sutil dijo que la CPC como organismo no tuvo beneficios, aunque sí algunos de quienes aportaron.

“Nosotros usamos como fondo la condición de estado de emergencia. Quienes donaron al fondos son personas, empresas o fundaciones, por lo tanto, algunos podrán usar el beneficio del estado de emergencia y otros que no”, explicó.

“Quiero conversar con las autoridades chinas porque aquí se está enjuiciando a priori. Se está poniendo en tela de juicio a empresas de muy buen nivel que produjeron estos ventiladores. Esto demuestra muchas veces que más Estado, no siempre es muy bueno”, añadió.