Ex ministro Mañalich asegura que ventiladores donados por la CPC se usaron y ahora están en reserva

La ex autoridad sanitaria reconoció que hubo resistencia del personal médico para la utilización de estos ventiladores porque no se utilizaba igual que los que estaban acostumbrados y que las instrucciones solo estaban en chino.

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich defendió, este lunes, la utilización de los ventiladores mecánicos que fueron donados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) en mayo de 2020, y cuya eficacia fue puesta en duda con la publicación de un documento en La Tercera que asegura que solo 32 de esos 512 respiradores están siendo utilizados.

Quien era la autoridad sanitaria en aquel momento y estuvo junto al Presidente, Sebastián Piñera, recibiendo los ventiladores mecánicos donados por la CPC, provenientes de China, aseguró que sí se utilizó la gran mayoría de los respiradores, pese a que el documento publicado por el diario decía: “se recomienda el retiro inmediato de los equipos que presenten falla en los hospitales. Es necesario validar la seguridad de uso”.

“Esos ventiladores, salvo unos 20 que no anduvieron, se usaron. En la medida que los contratos con proveedores oficiales cerrados por el Ministerio de Salud se comenzaron a cumplir, los comprados por la CPC se empezaron a retirar”, explicó el ministro Mañalich también a La Tercera.

Coronavirus en Chile: Solo 32 ventiladores de los 515 donados por la CPC están operativos

“Se trata de aquellos que los clínicos tenían menos confianza o acostumbramiento. Muchos de ellos tenían los signos y las frases en chino. Llegamos a 2.400 ventiladores y hoy vamos en 3.500. Los ventiladores significaron un puente muy importante para salvar vidas. Creo que el informe que entregó alguien, no sé si del Ministerio de Salud, está incompleto y hay que esperar que se complete”, añadió.

Según Mañalich aquellos respiradores artificiales llegaron cuando había dificultades para conseguir más, y pese a que no eran a los que estaban acostumbrados los especialistas médicos, se utilizaron en su mayoría.

“Los ventiladores se usaron en los servicios de urgencia, traslado y otros lugares en que no había costumbre. En la medida en que otros fueron llegando, estos ventiladores fueron reemplazados y guardados, porque la CPC generó un puente fundamental durante la guerra de los ventiladores”, insistió.

“Supimos que hubo médicos que señalaron sus reparos. Uno: no estoy acostumbrado a usar este ventilador. Dos: no me gusta. ¿Pero sirve para salvar una vida? ¿Entre dejar al paciente sin ventilador o que use esa máquina? No, yo prefiero que lo use. Ya, entonces, aprendamos a usarlo. Eran tiempos muy difíciles”, agregó.

Tras la publicación de la nota de La Tercera, la bancada de la Democracia Cristiana (DC) de la Cámara de Diputadas y Diputados anunció que impulsará una Comisión Investigadora para aclarar esta donación pública de ventiladores que está en desuso.