La reservada reflexión de Boric sobre Bolsonaro en Nueva York: "La diferencia nos enaltece"

El Presidente participó de una recepción organizada por la embajadora chilena ante la ONU, Paula Narváez, en la que le envió un sentido mensaje de agradecimiento y además se refirió al discurso del presidente de Brasil, sobre el cual aseguró que "lo más lejos que estemos de ciertas personas nos hace ser mejores".

En medio de su visita oficial como integrante de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric ha participado de una serie de actividades en Nueva York durante las últimas jornadas.

Ayer martes, el mandatario realizó su primer discurso ante el organismo internacional en su calidad de máxima autoridad del país, momento en que abordó temáticas globales como el cambio climático y la crisis económica, y también situaciones locales, como el estallido social y el proceso constituyente.

Posteriormente, la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, organizó una reservada recepción , en la que participaron los integrantes de la comitiva chilena, entre los que se encontraban el Presidente, ministros e integrantes del cuerpo diplomático.

En dicha instancia, Boric agradeció la gestión de Narváez, a quien le manifestó que "si yo hoy tengo la oportunidad de estar aquí es también gracias a ti. Porque nos conocimos con Paula en circunstancias difíciles y me atrevería decir que incluso injustas".

"Te agradezco mucho y quiero que sepas que estoy tremendamente orgulloso de que tú seas la representante del Estado chileno ante las Naciones Unidas así que muchas gracias a ti", señaló.

A continuación, se refirió a parte del desarrollo de la jornada, sobre la cual aseguró que "poder sentirse parte de algo que es tanto más grande que uno es realmente emocionante, y nos hace tener algún sentido de realidad y de magnitud. Y de magnitud de cómo avanza Chile".

"Cuando Allende da su discurso, decía la famosa frase 'vengo de Chile, un país pequeño'. Hoy día, me atrevería a decir que somos un país mediano que tiene mucho que ofrecerle al mundo. Y Chile también está profundamente inserto en el mundo", añadió.

Posteriormente, se refirió a una nota publicada por el diario El País, de España, en la que se comparaba su intervención ante la asamblea junto a la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"El rol que jugamos acá creo que es tremendamente importante. Hoy el diario El País, destacaba, haciendo un paralelo entre la intervención del Presidente de Brasil y la nuestra, dos visiones distintas desde el mundo que se expresan desde América Latina", sostuvo.

Sobre este mismo punto, citó al ex director técnico de la selección chilena, Marcelo Bielsa, y aseguró que "creo que esa diferencia nos enaltece . Como decía un maestro argentino, lo más lejos que estemos de ciertas personas nos hace ser mejores".

"Eso puede no ser muy diplomático, me falta eso. Pero creo que es bueno venir a este lugar y plantear ciertas visiones del mundo que tenemos. Y lo que venimos a decir acá hoy día es que creemos profundamente en el respeto irrestricto a los derechos humanos, que creemos profundamente en la democracia, aún cuando el pueblo no falle como a nosotros nos gustaría que fallara", sentenció.