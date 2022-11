Lagomarsino e idea de no hacer elección de convencionales: "Hay quienes tienen esa postura"

El diputado radical, quien es parte de la mesa que lleva adelante las tratativas el acuerdo constitucional, revela que hay representantes de partidos que han manifestado esa idea, pero él reafirma que este entendimiento debe llegar a puerto con una propuesta que tenga piso político.

En entrevista con el programa Semana Política, de T13 En Vivo, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, abordó el curso del acuerdo constitucional. El parlamentario, quien es parte de la mesa de negociaciones, afirma que este entendimiento debe contener tres principios básicos: dar certezas, que se haga con rigurosidad y que tenga legitimidad.

"Estamos a contrarreloj, el fin de noviembre está a la vuelta de la esquina y por cierto que la ciudadanía cada vez pierde más interés en esta importante materia dado que, efectivamente, han tomado relevancia -y con justa razón- los temas de seguridad, económicos, la inflación, pero también este es un tema que no podemos dejar de cerrar. Estamos en días clave y todas las fuerzas políticas tenemos que estar a la altura", señaló sobre la semana que enfrentan en el Congreso.

En ese sentido, el diputado reconoció que existe una "dicotomía" en las conversaciones entre un órgano 100% electo y otro mixto. Y, asimismo, dijo que con respecto al número de integrantes y su composición, "espero que, durante estos días, podamos llegar a un punto de acuerdo que nos permita sellar el acuerdo final durante este mes". Eso sí, Lagomarsino defendió la propuesta presentada el viernes por el oficialismo. "La propuesta oficialista que se ha colocado sobre la mesa es muy lejana, extremadamente lejana, a lo que fue la Convención Constitucional", dijo.

Al tiempo que criticó a Chile Vamos. "Me parece inentendible en algunos momentos la postura que toma Chile Vamos, independiente de respetarla, por cierto, creo yo que ese ánimo que han tenido y que hemos tenido, especialmente del oficialismo -de ceder en muchos puntos con respecto a las bases, al comité técnico de admisibilidad-, me gustaría también ver a Chile Vamos cediendo en algunos puntos porque, siendo súper franco -lo he conversado con ellos mismos-, yo no veo que hayan cedido en igual manera, hasta el momento", sostuvo.

Sobre si el mecanismo ha provocado dilatación en las conversación -y su consecuente cálculo electoral-, el parlamentario dijo que "es innegable: en algunos momentos se coloca sobre la mesa el tema electoral, también se coloca el tema de las encuestas, pero yo creo que aquí hay que poner por delante principios y que esos principios nos puedan llevar a tener un camino, un mecanismo en su totalidad".

¿Hay sectores políticos, en la mesa, que han planteado no hacer elección de convencionales? Sobre eso fue requerido luego el diputado, quien confirmó esa postura de ciertos integrantes. "Hay integrantes de partidos, representantes que tienen un mandato popular -porque han sido elegidos democráticamente- que tienen esa postura (de no hacer una elección de convencionales), pero yo insisto, acá tenemos que llegar a un punto común, converger todo en un proceso que nos represente y que nos permita obtener los quorum en ambas cámaras", respondió.

Respecto a si esas posturas vienen del oficialismo o de la oposición, Lagomarsino aseguró: "Hay distintas voces en distintos sectores, no me gustaría ahondar o señalar a nadie con el dedo de que en particular tiene una posición diferente. Hay que relevar el día de hoy que se tiene un proceso que se tiene que encauzar en estos tres grandes principios: certezas, rigurosidad, y legitimidad, con un proceso austero y que le dé seguridad a los chilenos y chilenas y que cuando lleguemos al plebiscito de salida una inmensa mayoría apruebe esa propuesta de nueva Constitución".