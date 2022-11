"Las bandas criminales lo celebran": Tohá critica rechazo de la Cámara a presupuesto de seguridad

La ministra del Interior cuestionó el rechazo de la oposición a la propuesta del gobierno para combatir el crimen organizado. Sus críticas causaron molestia en la derecha y la Democracia Cristiana.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó a la oposición por rechazar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados parte del Presupuesto 2023 que presentó el Gobierno de Gabriel Boric.

"Cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado en mucho tiempo en materia de seguridad. Con la seguridad no se juega, es un tema demasiado sensible, y nos parece que no es el camino. Yo me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando”, expresó la ministra Tohá.

"Especialmente cuando en paralelo estamos haciendo un trabajo conjunto con voluntad de todos los sectores para buscar acuerdos en muchos temas que tenemos que fortalecer hacia adelante; fijar prioridades, tener una agenda legislativa, fortalecer las instituciones, no se entiende por qué se empleó esa táctica en este caso", añadió.

La noche del martes, con votos de la derecha y la Democracia Cristiana, la cámara baja rechazó los planes específicos en la partida presupuestaria del Ministerio del Interior, donde se consideraba el combate contra el crimen organizado y la restitución del parque vehicular.

“El debate del Presupuesto continúa, nosotros vamos a ir al Senado a reponer el presupuesto, a resolver una serie de situaciones, porque además entre otras situaciones ayer se presentaron y votaron una serie de indicaciones que son totalmente inconstitucionales", recordó Tohá, haciendo referencia a las propuestas de parlamentarios de Chile Vamos que significaban gasto fiscal.

"Vamos a recuperar la situación en el Senado esperamos y tenemos confianza que va a haber la capacidad ahí, tanto en la cámara en tercer trámite, para otorgarle al país el Presupuesto que se merece en materia de seguridad", agregó.

Desde la derecha se molestaron con los dichos de la ministra del Interior, y el diputado UDI Juan Antonio Coloma respondió que “el crimen organizado está celebrando que el gobierno aún no haya entregado su propuesta para enfrentarlos”.

"Ministra... no ocupe frases rimbombantes, ponga la plata, ponga la acción y pongan mano dura para perseguir el crimen organizado", recalcó.