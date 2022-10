Longton (RN) por proyecto de aborto libre: “La ministra Orellana confunde las prioridades sociales”

El jefe de los diputados de Renovación Nacional, en Semana Política de T13 EN VIVO, aseguró no estar a favor de un aborto libre, solo en tres causales, el que, recalca, ya está regulado. Este tema, dijo, son “simbolismos que el gobierno quiere poner sobre la mesa para desviarnos de los focos de urgencias sociales principales”.

El diputado Andrés Longton, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), dijo este lunes, en entrevista con Semana Política de T13 EN VIVO, que no está a favor del aborto libre. Esto, a propósito del anuncio que realizó en Tolerancia Cero la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en cuanto a que el gobierno impulsará un proyecto de ley de aborto sin causales.

AFP - Manifestación a favor del aborto libre en La Moneda Lee También > Gobierno confirma que enviará proyecto para legalizar el aborto sin causales

“La ministra confunde las prioridades sociales, yo creo que tenemos que poner un poco más de sentido de realidad de lo que está pasando hoy en nuestro país”, dijo el diputado al tiempo que recalcó que el foco principal hoy es la seguridad ciudadana.

“Yo no estaría de acuerdo con un aborto completamente libre, yo estoy de acuerdo con las tres causales, creo que esa es una línea roja”, agregó el diputado. Y también criticó el proyecto de ley que busca derogar el aborto, impulsado por Cristóbal Urruticoechea y Harry Jurgensen, ambos miembros de la bancada del Partido Republicano. “No creo en la penalización de la mujer a propósito de un aborto, pero también creo en el derecho a la vida”, aseguró.

Consultado sobre si este tema interfiere en el acuerdo constituyente, Longton respondió: Este tema “es parte de la agenda más ideológica, identitaria; son simbolismos que el gobierno quiere poner sobre la mesa para desviarnos de los focos de urgencia sociales principales. Hay que dar señales concretas a la ciudadanía de que se está atacando con firmeza el flagelo de la delincuencia, la protección a nuestras policías”.

Y concluyó: “Por favor pongamos los énfasis en los temas que la ciudadanía hoy día más le complican y eso tiene que ver con resguardar la vida de sus familias”.

Por concierto de Daddy Yankee: “Hay una negligencia evidente de la delegada”

El diputado Longton también en miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara y, como tal, impulsó que este lunes, a las 15:00 horas, asistiera a dicha instancia la delegada presidencial de la Región Metropolitana,Constanza Martínez, para abordar los desórdenes y desmanes en la primera jornada del concierto de Daddy Yankee.

“Es fundamental que vaya a la comisión de Seguridad porque no queremos que estas situaciones se vuelvan a repetir. La verdad es que quedamos muy escandalizados y creemos que hubo una negligencia evidente respecto al resguardo de las medidas de seguridad”, explicó Longton.

Y agregó: “Solamente hubo 120 carabineros en la zona, (...) estuvo en riesgo la vida de muchas personas, agresiones, etc, y al otro día aparecen 800 carabineros, entonces la pregunta es por qué no se previó esto antes, si incluso el productor general de Bizarro señala con anticipación que había hordas organizándose precisamente para ir a romper las filas de la entrada y poder entrar masivamente a este evento”.

El parlamentario, en esa línea, criticó que “hay una falta de oficio, hay una falta de competencia evidente de la delegada”. “Si la máxima representante de la región Metropolitana -continuó- no es capaz de asegurar lo mínimo y dar esa señal de tranquilidad, la verdad es que estamos en el peor de los mundos”.

Por último precisó que “si alguien tiene este cargo y no tiene la experiencia necesaria en temas de seguridad -todos sabemos que la delegada insultó abiertamente a carabineros, los desnotó, en su momento, cuando trabaja para el diputado Winter, incluso validó o fue condescendiente con saltarse los torniquetes- debe asesorarse, tener un equipo que tenga la experiencia suficiente”.

Consultado sobre si la delegada Martínez debe renunciar, Longton dijo: “Hay una negligencia evidente de parte de la delegada, ahora, obviamente el Presidente es el que toma las decisiones, nosotros solo tenemos la herramienta de la acusación constitucional. Pero obviamente que este tipo de hechos tiene que replantearse a la delegada y a su equipo si es que efectivamente pueden en el corto y mediano plazo hacerse cargo de algo que se está tomando nuestro país, que es la seguridad”.