Desbordes afirma que tercer retiro es "necesario" y que "gobierno en el TC corre un tremendo riesgo"

El candidato presidencial de RN y el PRI, en conversación con Tele13 Radio, dijo además que el único que tiene la posibilidad de mejorar el proyecto es el gobierno y patrocinarlo para que deje de ser inconstitucional.

Esta semana se discutirá en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto del tercer retiro de fondos de AFP, para luego ser sometido a votación en la Sala. Asimismo, el gobierno apura los últimos detalles del requerimiento que presentaría a mediados de semana al Tribunal Constitucional, para impedir que este proyecto se apruebe.

Sobre este tema se refirió en Tele 13 Radio el candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, quien dijo que el tercer retiro del 10% de las AFP "es necesario -pese a que no es el ideal- porque la ayuda fiscal no le llega a todo el mundo".

“Yo lo que planteo no es aprobarlo tal como está. ‘Arréglelo’ le digo yo al gobierno, pero establezcan mecanismos para recuperar el dinero, para que las personas que sacan su plata no tenga al final de su vida laboral un forado que le deje una pensión muy mala”, declaró.

Además indicó que el único que tiene la opción de mejorar el proyecto es el gobierno y patrocinarlo para que deje de ser inconstitucional.

“Voy a hablar con los diputados de RN, ya hemos conversado. Mucho más de la mitad va a votar a favor, para que por último dejemos constancia de cuáles son las fórmulas, ponerle y pedirle al gobierno que las patrocine, si no las patrocina, qué le vamos a hacer, el proyecto se va a probar igual”, precisó.

Por otro lado, el candidato presidencial dijo que el gobierno corre un tremendo riesgo al acudir al Tribunal Constitucional (TC) porque no hay certezas de que gane y si lo hace enfrentará una crisis política.

“Si el gobierno va al Tribunal Constitucional corre un tremendo riesgo, no tengo certeza de que gane, si llega a perder el papelón es mayúsculo, pero si gana, el costo va a hacer gigante pero no tanto entre políticos, sino que el que más va a sufrir o se va a ver derrotado es la gante que no tiene otra alternativa en este momento”.

En este sentido, explicó que si el gobierno va al TC por el tercer retiro y se aprueba el recurso, podría haber efectivamente una crisis política.

"Puede haber una crisis política, por supuesto, no es el mismo escenario del año pasado, de julio, la situación ha cambiado, y no tenemos un riesgo de estallido en el horizonte, como si lo había en ese minuto, pero claramente esto no sé si va a hacer una crisis, pero va a ser un golpe tremendo para los políticos en general", cerró.