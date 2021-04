Tercer retiro de fondos AFP: Proyecto del 10% inicia semana clave para su eventual aprobación

El proyecto, que no cuenta con el patrocinio del gobierno, busca que los afiliados puedan obtener dinero desde su fondo de retiro por tercera vez desde que comenzó la pandemia.

Con el anuncio de que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional "lo antes posible" como antecedente, el proyecto de ley que busca el tercer retiro de fondos AFP inicia este lunes una semana considerada clave para su eventual aprobación.

Luego de haber completado su tramitación en comisiones, la Cámara de Diputados llevará a cabo entre miércoles y jueves la discusión del proyecto de retiro del 10% en sala. Desde La Moneda esperan que la votación se inicie recién el jueves.

¿Qué establece el tercer retiro?

Aunque eran más de cinco los proyectos en carrera, la Comisión de Constitución acordó fusionar los textos debido a que buscaban objetivos similares, aunque con algunos matices.

A. UNO Lee También > Patricio Melero y tercer retiro: "Es incompatible con el propósito de mejorar las pensiones”

En suma, la iniciativa busca que las personas puedan realizar un nuevo retiro de hasta un 10% de sus fondos, fijando un máximo de 150 UF (alrededor de 4 millones de pesos). También hay un piso mínimo de 35 UF (un millón de pesos), si el 10% de la persona es menor a dicha base, podrá retirar tanto dinero como requera hasta completar las 35 UF.

De acuerdo a estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, un total de 4,9 millones de afiliados quedarían sin fondos en caso de concretarse el tercer retiro (considerando quienes hicieron giros en el primer y segundo proyecto).

¿Quiénes están a favor del tercer retiro del 10%?

En medio del rebrote de la pandemia que mantiene al país por sobre los 5 mil nuevos contagios de COVID-19 hace varias semanas, el tercer retiro de fondos AFP ha concitado el apoyo de parlamentarios de oposición y otros del oficialismo.

Según cálculos de La Moneda recogidos por el diario La Tercera, la iniciativa tendría -hasta este lunes 12 de abril- los votos de 14 parlamentarios UDI, 26 RN y hay duda sobre uno de Evópoli. En el Senado, ya el 1 de abril pasado el UDI Iván Moreira planteó que votará a favor. "No queda otra", expresó.

Gobierno prepara ofensiva contra el tercer retiro

En paralelo a su tramitación en el Congreso, el gobierno insiste en que el proyecto le parece ilegal y recurrirá al Tribunal Constitucional. La semana pasada el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo que dicho requerimiento ingresará "lo antes posible". Durante los próximos días habría novedades.

La discusión en el TC se llevaría a cabo de forma paralela al Congreso como procedimientos que no interfieren entre sí hasta el final. Mientras el TC no de su veredicto no podrá promulgarse el proyecto que tramita el Congreso y si, el organismo le da la razón al Ejecutivo, tampoco.

En diciembre el gobierno optó por llevar a revisión constitucional el proyecto que había sido presentado por el parlamento para el segundo retiro e impulsar un texto alternativo.