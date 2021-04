Mario Desbordes y fallo del TC por tercer 10%: "Larroulet debería renunciar indeclinablemente"

El ex ministro de Defensa señaló que estuvo sobre la mesa un eventual veto presidencial, sin embargo, se descartó."Se habría visto mal", aseguró.

En conversación con T13 Noche, el candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el requerimiento impulsado por el Gobierno para frenar la tramitación del proyecto de tercer retiro del 10% aprobado en el Congreso.

En esa línea, Desbordes recordó que había advertido al Gobierno que no acudiera a la instancia. “Le dijimos al gobierno -en privado y en público- no vaya al TC, no se arriesgue, puede perder. Y si pierde es un papelón”, señaló, afirmando que esta situación es una lección para saber que "hay que reaccionar antes".

Agencia uno Lee También > Crónica de una derrota: horas de desconcierto en Chile Vamos y ausencia de plan B ante fallo del TC

El ex presidente de RN señaló que estuvo sobre la mesa un eventual veto presidencial, sin embargo, aseguró que se descartó. "Era más engorroso, se habría visto mal, la opinión pública lo habría tomado como un intento de bloqueo, no sé si estaban los votos, pero se evaluó por supuesto”. indicó.

Respecto a las responsabilidades políticas, Desbordes calificó como un error que se haya realizado un cambio de gabinete luego que se aprobara el primer retiro del 10% en 2020, señalando que el Gobierno "transforma esto de los 10% en un tema vida o muerte cuando no lo es”.

Por su parte, el ex titular de Defensa defendió el rol del ministro de Interior, Rodrigo Delgado, señalando que no es su responsabilidad que parlamentarios de Chile Vamos apoyaran la iniciativa, sin embargo, indicó que "el equipo político tiene que mejorar su trabajo, sobre todo Segpres, la influencia probablemente que hay en Segegob. Tienen que coordinarse más, escuchar más, dejar de lado el manual de cortapalos".

Las críticas de Desbordes apuntaron al jefe del equipo de asesores del Presidente, Cristán Larroulet, asegurando que "debería renunciar indeclinablemente, pero no lo va a hacer y el Presidente lo mantiene. Quien toma la decisión final es el Presidente, no es Larroulet, no hay que confundirse”.

En ese sentido, el candidato presidencial de RN y el PRI, indicó que Larroulet “por supuesto que tiene una cuota de responsabilidad, asesora. Es una persona que tiene una posición que, en tiempos normales, a lo mejor, uno podría considerar bastante positiva, pero que no es la que se necesita en tiempos de crisis (…) Este es un fracaso más de las estrategias que se diseñan en ese segundo piso”.

Desbordes apuntó, además, contra el senador Felipe Kast: "lo escuchábamos decir que los que estaban con el 10% engañaban a la gente, porque le prometían dinero fácil hoy día con cargo a tener malas pensiones. Como si la gente fuera tonta, como si la gente no supiera lo que va a pasar. Esa es una posición de paternalismo, de superioridad intelectual que llega a ser bien complicada”.