Mario Marcel rechaza nuevo retiro del 10% de las AFP: "Nuestra prioridad es la reforma de pensiones"

El retiro de los 10% de las AFP fue una de las ayudas económicas más significativas que tuvieron los chilenos el año pasado con respecto a la pandemia por coronavirus.

El dinero, que fluctuaba entre cada persona dependiendo de sus fondos previsionales, fue el sustento de muchas familias chilenas durante este periodo.

El Presidente electo, Gabriel Boric, se refirió a este tema en una entrevista en el programa Tolerancia Cero, donde anunció que no se realizarán estos retiros durante su mandato ya que "no es una buena política" para el país a largo plazo.

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", explicó.

La opinión de Mario Marcel sobre los retiros de las AFP

Desde su cuarentena por COVID-19, y a casi una semana desde que fue nombrado futuro Ministro de Hacienda, Mario Marcel rompió el silencio y habló sobre esta medida en el futuro Gobierno de Gabriel Boric.

"Los retiros de los fondos no están en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones ", afirmó a Radio Cooperativa.

Sin embargo, desde Nuevo Pacto Social se abrieron a la posibilidad de aprobar un 5to retiro de fondos de pensiones.

"Ni el Presidente Boric, ni el nuevo Ministro de Hacienda, Mario Marcel, se pueden oponer tan tajantemente a la posibilidad de un nuevo retiro desde las AFP", aseguró el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo.

