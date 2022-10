Mesa paralela por nuevo proceso constituyente invita a "Pancho Malo" para exponer

El líder del Equipo Patriota fue citado mañana para presentar la postura de la agrupación que lidera de cara a la discusión por una nueva Constitución.

Durante este miércoles, representantes de la mesa paralela que se constituyó en medio de las discusiones por un nuevo proceso constituyente dieron a conocer que el líder de Equipo Patriota, Francisco Muñoz (también conocido como "Pancho Malo") fue invitado a exponer ante la instancia.

Dicha gestión se produce luego de una serie de polémicas en las que se ha visto involucrado el ex líder de la Garra Blanca, a raíz del debate por una nueva Constitución.

Agencia Uno - Francisco "Pancho Malo"

Muñoz ha liderado una serie de manifestaciones en las que él y su grupo han encarado en duros términos a personeros de Chile Vamos, como el presidente de la UDI, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann.

Posteriormente, el propio Muñoz ingresó al Congreso Nacional -mientras se desarrollaban los diálogos entre los partidos políticos- portando una credencial de prensa.

En este contexto, se confirmó que "Pancho Malo" asistirá mañana a la instancia para exponer sobre la postura de Equipo Patriota en relación a una nueva Constitución.

Dicha decisión generó comentarios a favor y en contra. El senador Juan Castro (Ind-ex RN) señaló que "nosotros tenemos una mesa paralela donde estamos trabajando distintas organizaciones civiles. Y Francisco Muñoz es una persona que tiene una organización y que nos ha pedido ser parte y poder exponer su idea".

"Nosotros estamos para escuchar las distintas opiniones de todas las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, no tiene nada de malo invitarlo ", añadió.

En esa línea, se le preguntó si su prontuario policial no dificulta su participación, ante lo que indicó que "mandamos invitaciones a varias organizaciones. Él se interesó mucho en participar y tiene todo el derecho".

"La verdad es que no le conozco ningún prontuario . Yo lo he visto varias veces a las afueras de la entrada del ex Congreso y sin duda que tiene una opinión y puede escucharla", concluyó.

En cuanto a las críticas, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, anunció que se restará de la mesa paralela tras el anuncio de la invitación al líder del Equipo Patriota.