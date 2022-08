Ministra Yarza y cambio de gabinete: "Estoy disponible hasta cuando el Presidente así lo estime"

La titular de Salud señaló que "mientras esté acá, impulsaremos la reforma y, por cierto, todos los temas que tengan que ver con pandemia y viruela del mono".

La ministra de Salud, Begoña Yarza, se refirió al eventual cambio de gabinete presidencial que se produciría al interior del gobierno de Gabriel Boric luego del plebiscito del 4 de septiembre.

Esto, luego que ayer jueves se materializara la renuncia de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego que se revelara que una asesora suya había contactado al líder de la CAM, Héctor Llaitul, a través de una llamada telefónica.

En este contexto, en conversación con Radio Pauta, Yarza señaló que "estoy tranquila, creo que es el Presidente el que toma las decisiones".

"Yo estoy acá porque el Presidente me llamó y me propuso ser ministra de Salud, de la reforma. Yo me siento absolutamente orgullosa de eso y estoy disponible hasta cuando el Presidente así lo estime y eso a mí me da tanta tranquilidad, la confianza que también tengo en el Presidente", añadió.

Del mismo modo, recalcó que "mientras esté acá, impulsaremos la reforma y, por cierto, todos los temas que tengan que ver con pandemia y viruela del mono. En fin, todas las tareas que haya que hacer con el mismo entusiasmo y con la seriedad que tienen esos temas".

A su vez, destacó que dentro del gobierno "lo que tenemos como forma de trabajo es lo que ustedes se imaginan, las grandes decisiones y las grandes líneas son muy discutidas, además tenemos un programa de Gobierno y un ruta clara".

"En Salud tenemos una ruta, en la que yo también participé en el programa de Gobierno, y por tanto, eso también es muy bueno para todo este camino. Además, cada vez que tenemos que involucrar a otros sectores que no sean sanitarios tenemos el espacio de gabinete, el espacio de trabajo, comités interministeriales", agregó Yarza.