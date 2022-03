Ossa responde a Vallejo: "El PC se dedicó a atacarnos durante cuatro años"

El secretario de Estado señaló que "vamos a dar vuelta la página y no nos vamos a comportar con el futuro gobierno como muchos de sus miembros lo hicieron con nosotros", luego de que la futura vocera dijera que el de Piñera será recordado como el peor gobierno de la historia.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a las críticas que realizaron personeros del equipo de Gabriel Boric durante los últimos días.

Esto, luego que en una entrevista, la futura vocera, Camila Vallejo, señalara que el actual gobierno será recordado como el " peor de la historia " del país.

En este contexto, Ossa señaló que "nosotros tuvimos mucha colaboración en algunos momentos, pero tuvimos una oposición implacable. Y digo implacable porque presentó 12 acusaciones constitucionales, decenas de interpelaciones que nos hicieron perder alrededor de 60 horas de sala de la Cámara de Diputados".

"Nosotros vamos a dar vuelta la página y no nos vamos a comportar con el futuro gobierno como muchos de sus miembros lo hicieron con nosotros. No los vamos a denominar como el peor gobierno de la historia, no los vamos a perseguir con acusaciones constitucionales", añadió.

En esa misma línea, recalcó que es "porque queremos el bien de Chile, no estamos dispuestos a recuperar el poder a toda costa".

"Ni siquiera vamos a tratar así al Partido Comunista, que se restó del acuerdo nacional de noviembre, que no aceptó firmar la paz, que lo único que buscó fue destituir a un Presidente democráticamente electo", agregó.

Consultado sobre los dichos de Vallejo, afirmó que "el Partido Comunista se dedicó a atacarnos durante cuatro años, y ni firmó el acuerdo por la paz. Y se trata de una joven generación que le va a tocar gobernar y yo les daría un consejo: la arrogancia es una muy mala compañera".

"La verdad que viniendo de quienes contribuyeron solo con acusaciones constitucionales e interpelaciones, no me queda más que diferenciarme de ellos y desearles mucho éxito y estar siempre disponible para lo que sea mejor para el país", sentenció el secretario de Estado.