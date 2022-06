Ríos por detenidos desaparecidos: "Esperamos tener el apoyo de las FF.AA. en esta nueva búsqueda"

"Se nos ha informado que en algunos casos puede haber todavía posibilidad de búsqueda en terrenos que aún son propiedad de las Fuerzas Armadas", señaló la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo al borrador constitucional que está redactando actualmente la Convención Constitucional.

La encuesta Cadem publicada este domingo reveló que el 43% de la muestra afirmó que votará rechazo al borrador constitucional, mientras que un 39% manifestó que se inclinará por el apruebo.

Esto significa una baja de dos puntos en la opción del rechazo en relación al sondeo anterior (45%) y una baja de tres puntos (42%) en la opción del apruebo.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, habló sobre el plebiscito de salida en una nueva edición de Tolerancia Cero, donde manifestó que tiene claro su voto para este 4 de septiembre, pero que no lo dará a conocer aún.

"Yo tengo decidido cómo voy a votar. Esto parece que es como el deporte de que los ministros nos pronunciemos, pero yo no me voy a pronunciar. Estoy acá en calidad de ministra. Pero tengo mucha claridad sobre el voto y he tomado una decisión ", afirmó.

Detenidos desaparecidos

La secretaria de Estado fue consultada sobre si le pedirá a las Fuerzas Armadas información concreta sobre el destino de los detenidos desaparecidos, a lo que respondió que "es algo que hemos conversado con la ministra Fernández. Creo que es algo que vamos a pedir en el trabajo de colaboración. Es algo que han hecho los tribunales de justicia. Hay que reconocer que muchos de los casos se está llamando permanentemente a declarar a distintos tipos de testigos".

"Nosotros sí esperamos que en este nuevo intento de búsqueda con la que nos hemos comprometido tengamos el apoyo de las Fuerzas Armadas ", indicó.

La ministra manifestó que se le pedirá a la entidad que se comprometa institucionalmente en esta labor, ya que es muy importante que den señales concretas.

"Eso es algo que a nosotros nos parece muy importante como Gobierno, porque es muy importante que las Fuerzas Armadas den alguna señal. Hay algunos casos donde se requiere su participación activa. Todavía tenemos algunos lugares, por lo que nos informa el ministro Carroza, y estos son todavía muchas de las causas, pero se nos ha informado que en algunos casos pueden haber todavía posibilidad de búsqueda en terrenos que aún son propiedad de las Fuerzas Armadas", señaló.

Sobre si las Fuerzas Armadas han dado facilidades para que este trabajo se realice, la secretaria de Estado aseguró que "entiendo que en muchos casos sí, pero es algo que el ministro también nos ha manifestado que necesita reforzar los apoyos".

"Necesitamos fortalecer el presupuesto que tenemos a disposición para esto. Porque muchas veces lo que ha ocurrido es que los tribunales han pedido que se realicen ciertas diligencias y no se ha hecho todo lo que debía hacerse producto de presupuestos acotados", aseveró.