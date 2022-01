Muere Luis Pareto, ex presidente de la Cámara de Diputados, a los 93 años

Fue la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), la que confirmó la partida del ex intendente de la Región Metropolitana.

Este viernes se confirmó la muerte de Luis Pareto, ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, a los 93 años.

Fue la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), la que confirmó la partida del ex intendente de la Región Metropolitana.

A través de Twitter, informaron "del sensible fallecimiento de nuestro camarada, ex diputado, Luis Pareto, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex intendente de la Región Metropolitana".

"Nuestras condolencias y afecto a su familia en estos momentos, destacando su valioso aporte al país", agregaron.

Luis Pareto González nació un 29 de agosto de 1928 en Santiago y se desempeñó como diputado por la Séptima Agrupación Departamental Santiago por cinco períodos consecutivos , entre 1957 y 1973.

Fue presidente de la Cámara entre el 29 de mayo y el 11 de septembre de 1973; y un segundo periodo entre el 3 de abril de 2001 y el 11 de marzo de 2002. Además, ejerció el cargo de intendente metropolitano entre 1990 y 1994, durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin.