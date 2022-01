Presos del estallido: Senado cifra en 69 las personas que siguen presas sin haber sido condenadas

Por T13 COMPARTIR



lunes 10, enero 2022 18:28 Hrs

La presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, precisó que hay 144 personas privadas de libertad por una medida cautelar y no por una condena, de las cuales 69 no han tenido juicio en su contra. El informe detalla que "la preocupación gravitante para la suscrita no radica en las personas condenadas, ni siquiera en aquellas que aún cuando pudieron estar tiempo excesivo en prisión preventiva, actualmente se hallan condenadas", sino que en quienes estarían cumpliendo prisión preventiva por periodos que van hasta los dos años "sin que se les haya realizado un juicio de conformidad con los datos entregados por el Ministerio de Justicia".