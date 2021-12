Tras dichos de vocera de Kast: ¿Es posible comprar propiedades de $10 o $20 millones en Chile?

Si bien los expertos señalan que existe un mercado de casas de este valor, advierten que es sumamente marginal y que corresponde, principalmente, a sectores rurales. Aclaran que este tipo de propiedades no son la regla, sino que la excepción dentro del mercado inmobiliario.

"Fui 12 años concejala y después alcaldesa de Olmué, y en las comunas rurales de nuestro país los vecinos deben adquirir sus viviendas por 20 o 25 millones de pesos porque no les alcanza para más".

Con estos dichos en Mucho Gusto de Mega, la vocera del comando de José Antonio Kast, Macarena Santelices, generó una serie de reacciones en el mundo político.

Dichas reacciones no ocurrieron solo en el matinal donde entregó sus palabras -donde, por cierto, cuestionaron que existan propiedades de ese valor- sino que también en redes sociales, donde rápidamente Macarena Santelices se conviritó en Trending Topic en Twitter.

De hecho, la propia portavoz de Kast utilizó su cuenta en Twitter para insistir en su punto: "Hoy me referí a la realidad de muchos chilenos de comunas rurales que optan por casas de 10, 20 o 25 millones (de pesos). Recibí un ataque inesperado de todo el panel (...) conozcan el Chile real", expresó.

Hoy me referí a la realidad de muchos chilenos de comunas rurales que optan por casas de 10, 20 o 25 millones. Recibí un ataque inesperado de todo el panel y después ellos mismos dan a su auspiciador con alternativas aún más bajas. ¡¡ Conozcan el Chile Real! pic.twitter.com/mL63Lto1hn — Macarena Santelices Cañas (@maca_santelices) December 2, 2021

El diputado Marcos Ilabaca (PS), que se encontraba compartiendo panel con Santelices, señaló que es "increíble el nivel de desconexión con la realidad que viven millones de chilenos que luchan por años por su casa propia".

¿Qué tan falso o cierto es que se pueden adquirir propiedades por ese valor? En T13.cl consultamos la opinión de expertos en mercados inmobiliarios y estas fueron sus impresiones.

En sectores rurales y periféricos

Para Francisco Calderón, experto en asesoría inmobiliaria y CEO de Brokers Digitales, "el mercado inmobiliario responde a todo tipo de segmentos. ¿Hay propiedades de 10, 15 o 20 millones de pesos? La respuesta es sí, en sectores rurales, sectores periféricos, en segmentos de baja urbanización".

Del mismo modo, recalca que esto "también ocurre de personas que compran casas prefabricadas, que compran una casa de 6 millones y la instalan en un terreno".

"La gente está acostumbrada a pensar mucho en Santiago. En comunas más pobladas, un departamento va a costar desde 45 millones hacia arriba. Entonces, decir casas de 10 o 15 millones es ridículo en comparación con Santiago", advierte Calderón.

A su vez, remarca que "cuando se dan estos ejemplos extremos no se toma la media. Es importante ver cuánto es la media y no tanto cómo son los extremos. Más allá de la caricatura, es importante ver cuál es el promedio y eso está desde las propiedades que van desde las 1.500 a 4.000 UF en Chile".

Consultado sobre qué porcentaje del mercado total representan las propiedades de 10 a 20 millones, señala que "es más bien marginal, probablemente hay un 15% o 20% de la población que accede a estas propiedades".

"Estas propiedades son una excepción"

Diagnóstico similar tiene Max Schnitzer, gerente general de Alpha Inmobiliaria, quien señala que "ella básicamente a lo que se refiere es a comprar un terreno de 500 metros en un camino rural y poner una casa de madera prefabricada".

"En esa condición, efectivamente por 20, 18 o 25 millones (de pesos) puedes tener tu sitio con una casa de madera prefabricada. Sin agua potable, sin alcantarillado", añade el especialista.

Schnitzer recalca que "ténicamente, ella no está mintiendo, pero se refiere al 1% de gente que le gustaría comprarse algo así. Las casas en zonas urbanas no valen 25 millones. En una zona rural, con una casa prefabricada, uno podría con esa cantidad de plata tener esa casa. Ahora, como es una propiedad poco apetecida por la mayoría de los chilenos, no sirve de base. Es como agarrar el 3% de algo y que con eso pudieses validar el otro 97%".

"En términos técnicos, claro que se puede lograr con 25 millones tener un sitio rural con una casa prefabricada, pero como ejemplo es malo porque es muy poco representativo. En el fondo, no tiene mucho efecto. No es una regla, es la excepción" , sentencia.