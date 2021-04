The New York Times responde al ministro Paris: “Trabajamos para la verdad e interrogar al poder”

El secretario de Estado cuestionó al medio estadounidense y dijo que se habían “puesto de acuerdo” con el Washington Post para criticar el manejo de la pandemia de Chile.

El medio estadounidense The New York Times, que el miércoles cuestionó el manejo de la pandemia de Chile en las últimas semanas, respondió al ministro de Salud, Enrique Paris, quien los acusó de publicar información que no era verdad y dijo que se habrían “puesto de acuerdo” con el Washington Post, otro medio norteamericano para cuestionar al gobierno de Chile.

“Respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. The New York Times trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo”, escribieron desde la cuenta de relaciones públicas del medio estadounidense en redes sociales.

Paris, evidentemente molesto, había planteado la hipótesis de que ambos medios estaban conectados para criticar el manejo de la pandemia de nuestro país, el que según decían distintas voces dentro de los reportajes publicados, había sido “exitista” por parte del gobierno, luego del proceso de vacunación.

"Hoy día, curiosamente el Washington Post y el New York Times, ambos se ponen de acuerdo parece para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad", comenzó diciendo Paris el miércoles.

"Si no hubiésemos vacunado ¿Qué nos habrían dicho? (...) Si no hubiésemos tenido una vacuna, nos hubiesen criticado cien veces más. Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos, tenemos derecho a estar orgullosos del trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud", agregó.

Ambos medios publicaron notas sobre el caso chileno que pese a ser uno de los países más avanzados en el proceso de vacunación, vivía sus peores momentos desde el inicio de la pandemia. En ambos casos, los distintos entrevistados en los artículos esbozaban responsabilidad del gobierno y su manejo comunicacional.

"El exitismo del gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar", fue el titular que utilizó The Washington Post, mientras que The New York Times elaboró un texto en el que una serie de expertos entregaron su opinión sobre la campaña de vacunación y el aumento de casos de coronavirus en nuestro país.