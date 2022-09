"País indolente y egoísta": Los duros descargos del ex constituyente Núñez tras triunfo del Rechazo

"¿Cómo van esas lagunas previsionales?" o "¿Miami amaneció bonito?" fueron algunas de las reflexiones realizadas por el ex integrante de la Convención Constitucional.

Siguen las repercusiones luego del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, opción que superó por una amplia ventaja a la del Apruebo.

En este contexto, el ex constituyente Nicolás Núñez (electo por un cupo FRVS) realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Facebook, criticando duramente el desenlace de la votación.

Agencia Uno - La ex constituyente, Natividad Llanquileo Lee También > El descargo de la ex constituyente Llanquileo: "No justifico a las poblas que se creen condominio"

Uno de sus posteos indicaba: "¿Cómo amanecieron mis señoras rechazonas dueñas que casa que no se les pagará ni uno por las labores domésticas realizadas? ¿Cómo van esas lagunas previsionales ?".

"Aproveche de ir a hacer alguna actividad deportiva, vaya al cerro, antes que se lo cierren y terminen de llenarlo de paltos o pinos", añadió.

Posteriormente, en otra publicación, Núñez dio a conocer un comentario de una mujer que indicaba que tendría que seguir costeando el tratamiento de TEA de su hijo.

Sobre este punto, Núñez indicó que "esto es lo que me duele, país indolente y egoísta . No me pidan que me calme o que tenga tranquilidad".

"Si ve a un político muy calmado o con falsa resignación dando vuelta la página rapidito es porque simplemente está pensando en sus futuras elecciones. Yo no. Es humano sentir rabia, pena y dolor cuando lo que rechazaste fue esto", agregó.

En otro posteo, Núñez realizó una reflexión en relación a las inversiones de las personas: "¿Ya subió la plusvalía de sus segundas casas en la playa? ¿Cómo van esas inversiones en Panamá? ¿Ya revisó los indicadores de bolsa el día de hoy? ¿Compró o vendió acciones? ¿Miami amaneció bonito?".

Finalmente, en su última publicación, señaló que "ya eché ajuera (sic) todo lo que tenía que echar. Ya despotriqué (sic) contra el mundo. Hágalo, es un ejercicio sano".

"Si ve un político muy calmado dando vuelta la página rapidito, dos opciones: nunca le interesó el proceso constituyente o está pensando en su carrera política. O ambas o es un alien", recalcó el ex integrante de la Convención.