Parlamentarios RN advierten a Piñera sobre malestar social que provocará ir al TC por tercer retiro

El día después del contundente apoyo al nuevo 10% estuvo marcado por las advertencias oficialistas -de quienes son partidarios de esta medida- en torno a las “consecuencias sociales” de que el gobierno recurra al tribunal; decisión que ya está tomada en Palacio y que se concretaría en las próximas horas. Mientras, los contrarios al 10% presionan por ir “ya” al TC. La relación Chile Vamos-Gobierno empeora.

Ad portas de que el gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de tercer retiro anticipado del 10% de los fondos de las AFP, en Chile Vamos han aumentado la presión a La Moneda de lado y lado: tanto los que piden no ir como los que solicitan hacerlo “ya”.

La mayoría de los diputados oficialistas que votaron a favor en general del artículo transitorio en la Cámara -25 RN, 16 UDI y 1 Evópoli, sobre todo los RN- han instalado que el Ejecutivo deberá “atenerse” a las consecuencias en caso de acudir al TC y que el requerimiento prospere en su inconstitucionalidad.

En paralelo, los que insisten a Palacio que debe ir cuanto antes al tribunal, apelan a la “credibilidad” del Presidente Sebastián Piñera y de cumplir su promesa constitucional.

Durante esta jornada, eso sí, los diputados oficialistas que piensan que el gobierno debe desistir de acudir al TC lanzan una advertencia: La Moneda se deberá hacer cargo entonces del “malestar social” que ocasione el bloqueo al retiro de dineros en momentos complejos de la crisis por el coronavirus.

Todo esto en el contexto de que este viernes el mandatario salió públicamente a reafirmar que recurriría al TC. “Siempre vamos a defender el respeto a la Constitución porque es esencial en un Estado de Derecho. Siempre vamos a defender el respeto a la Constitución y lo vamos a hacer en el proceso legislativo y, de ser necesario, en el Tribunal Constitucional”, dijo Piñera.

El presidenciable RN y PRI, Mario Desbordes, ha sido el líder oficialista que más ha insistido públicamente que el gobierno no debe recurrir al TC y ha apuntado a que sería un “tremendo error”. Este viernes, de hecho, el exdiputado dijo que el gobierno debía mejorar el proyecto opositor del tercer 10% y hacerlo propio, tal como ocurrió para el segundo 10%.

En la bancada de Renovación Nacional está instalada la idea -entre quienes votaron a favor del retiro- de que el gobierno debe cambiar la estrategia y presentar un potente paquete económico para contrarrestar el escenario que ven: que la clase media no ha recibido ayuda.

“El gobierno debe sopesar, en forma responsable, lo que significaría llevar al TC un proyecto de ley apoyado en forma abrumadora por la Cámara. Si lo declaran constitucional, Dios mío, no sé en qué situación va a quedar el gobierno para amortiguar ese golpe. Y si le va bien, no sé calcular cuál va a ser el efecto social, el impacto, la indignación social que va a salir de ese fallo. El gobierno está jugando con fuego”, dice a T13.CL el diputado RN Francisco Eguiguren.

Eguiguren, en ese sentido, comenta: “Me sorprenden muchísimo las declaraciones del Presidente Piñera de que hoy está tan preocupado del Estado de Derecho, me encantaría verlo preocupado por el Estado de Derecho en La Araucanía, donde de verdad ya no existe”.

Su par Andrés Celis añade que recurrir al TC “va a generar un fuerte ruido social y, además, temo que pueda esto unir a la oposición para una eventual acusación constitucional en contra del Presidente que, por cierto, no va a contar con mi voto”.

Eduardo Durán, también RN y voto favorable al tercer retiro, comenta a T13.CL: “El Presidente ya anunció que iba a ir al TC por el tercer retiro del 10% y yo espero, francamente, que no resulte. No aprobar el tercer retiro, en definitiva, es negarle a la gente la única posibilidad real de apoyo que tiene en medio de esta pandemia, porque las ayudas sociales no le llegan a todos y a los que les llega, ocurre escasamente”. Así, el parlamentario añade: “Nadie quisiera revueltas sociales, ni protestas, pero tenga claro que provocaría un gran malestar en los chilenos y, frente a eso, el gobierno es el responsable”.

El diputado Hugo Rey refuerza la idea: “Si el gobierno que no se endeuda, que deje que la gente saque su tercer 10%, que no es lo mejor, pero es lo menos malo que hoy existe para llevar la paz social en Chile”.

Miguel Mellado, por su parte, marca un punto sobre lo “incierto” que se avizora el resultado en el TC y sostiene en este medio que “si el gobierno va al TC y ganan, va haber un problema social, no sé de cuánta gravedad”.

Finalmente el diputado y vicepresidente RN, Tomás Fuentes, dice compartir este diagnóstico planteado por sus pares y asegura: “No se entendería que, con una gran adhesión ciudadana y el apoyo de 122 diputados, un gobierno que llega tarde con soluciones que no es para todos los chilenos, bloquee una real alternativa para poder ayudar a todos los afectados”.

La noche de este viernes, el Presidente Piñera envió un vídeo con sus declaraciones de la mañana al chat de WhatsApp de parlamentarios RN, donde recalcaba que iría al TC. Varios vieron eso como una antesala de lo que se ha comentado durante la jornada: que el gobierno ingresará en las próximas horas -probablemente este lunes- el requerimiento ante el tribunal.

En la UDI, en paralelo, también surgieron voces de advertencia, pese a que es un partido que mayoritariamente ha insistido al Ejecutivo recurrir cuanto antes al TC.

“El gobierno tiene dos alternativas: hacerse parte del proyecto de ley de tercer retiro para que no sea inconstitucional o, simplemente, recurrir al TC y asumir las consecuencias; debe considerar que hay mucha expectativa y que la votación en la Cámara fue contundente y es un reflejo del sentir ciudadano”, dice el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien votó a favor del tercer 10%.

El otro lado de Chile Vamos: el Presidente “no debe titubear” en ir al TC

En la otra parte de la derecha, son críticos de sus pares por hacer “eco” de la izquierda en cuanto a lo que les ha preocupado hace días: el llamado al “alzamiento social” que, dicen, ha realizado la oposición tanto en sus discursos en la Sala de la Cámara como en redes sociales.

“Cuando ocurría el estallido social, la oposición decía que ellos no tenían el control sobre la violencia; ahora, más de veinte discursos en la Cámara (este jueves) incitaban directamente a la violencia sino se aprobaba esta ley; mañana va a ser otra. El diputado (Jaime) Mulet amenaza al Presidente Piñera de que si va al TC le va a hacer una acusación constitucional. Tres semanas atrás, Mulet lo acusaba de declararlo incompetente mentalmente para el cargo sino aprobaba tal o cual ley, entonces, ¿en qué tipo de democracia estamos viviendo?”, dice a T13.CL el diputado UDI Jorge Alessandri, quien ha votado en contra de los retiros anticipados de fondos de las AFP.

El diputado RN Diego Schalper, quien también votó en contra del tercer retiro, critica el diagnóstico de sus pares de bancada sobre el “malestar social” que se pueda generar recurriendo al TC. “Yo rescataría las palabras del exministro Mañalich que decía que siempre es fácil ponerse del lado de la tragedia, pero a lo que está llamada la política es a tratar de colaborar a que se logren los mejores resultados posibles, no transformarse en un agorero de desastres para después celebrar el desastre. Yo querría que los diputados oficialistas se pongan del lado de las soluciones y no del lado de los agoreros de desastres que presionan para lograr un objetivo político”, dice.

Alessandri complementa esta crítica a sus pares: “Le diría a los diputados de derecha que desconecten el Facebook por dos semanas”.

Ambos diputados, asimismo, ven absolutamente razonable que el Presidente deba recurrir al TC. “Estamos en un momento de inflexión en Chile y el Presidente no debe titubear en esto (ir al TC) ni en muchas otras cosas”, afirma Alessandri.

Mientras Schalper sostiene: “Respetar la institucionalidad no es un capricho. Además, el ‘frankenstein’ jurídico que salió del Congreso le deja muy poco espacio al gobierno para no tener que plantearle al TC una cosa como esta. Cuando la oposición dice que el Parlamento aportará iniciativas en materia social en tiempos de pandemia lo que se está diciendo es que, en tiempos de crisis, en Chile se cambia de régimen; que pasamos de presidencialismo a parlamentarismo, y yo eso no lo conozco en ninguna otra parte del mundo”.

El inminente requerimiento ante al TC no suspende el trámite constitucional, en ese sentido, este lunes, a las 10:30 horas, está citada la comisión de Constitución del Senado para abordar el tercer retiro. La discusión en Sala se espera para este martes.