Partido de la Gente expulsa de su bancada al diputado Pulgar y sanciona a otros tres parlamentarios

El PDG tomó medidas contra los diputados y diputadas que no apoyaron la elección para presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados del DC Miguel Ángel Calisto, y permitieron la elección de Vlado Mirosevic.

El Partido de la Gente (PDG) expulsó, este miércoles, al diputado independiente Francisco Pulgar de su bancada, luego que el parlamentario apoyara a Vlado Mirosevic (Partido Liberal) en la elección para presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La bancada de diputadas y diputados del PDG se reunió este miércoles y definió la expulsión de Pulgar por cinco votos a favor y cuatro en contra, además de la sanción a los diputados Rubén Oyarzo y Karen Medina, quienes también apoyaron a Mirosevic, y a Gaspar Rivas, quien se abstuvo de votar.

Recordemos que el resto de los integrantes de la bancada; Yovana Ahumada, Víctor Pino, Roberto Arroyo y Gloria Naveillan, apoyaron al representante de la Democracia Cristiana (DC) Miguel Ángel Calisto para la presidencia de la cámara, mientras que Enrique Lee no votó.

“He sido expulsado , aplicando un reglamento interno de ellos, y con esto incumpliendo el artículo 43 del mismo reglamento, en el que se da cuenta que para que un miembro sea expulsado tiene que existir unanimidad. Eso no se cumplió”, explicó el propio Pulgar.

“Siempre dije que iba a respetar el acuerdo y nunca me iba a sumar a votaciones en bloque. Eso me dijeron que sí me lo iban a respetar, pero el tiempo dijo otra cosa. Es un hecho lamentable, pero que no me coarta a seguir trabajando en esta cámara”, agregó.

Los diputados Rivas, Oyarzo y Medina ofrecieron un punto de prensa tras la expulsión de Pulgar y se declararon en "estado de reflexión" sobre su militancia en el partido y la participación en la bancada.

La controvertida elección de la presidencia de la cámara baja dividió al PDG y también a la DC, partidos habían acordado con la centroizquierda y con la izquierda en marzo pasado para alternar en la mesa directiva de la corporación, sin embargo, ambas colectividades retiraron el apoyo cuando se propuso el nombre de la diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola.

Finalmente el oficialismo logró mantener el control de la cámara baja con la elección del representante del Socialismo Democrático, gracias al respaldo de Apruebo Dignidad, su propio pacto y algunos votos de la DC y el PDG.