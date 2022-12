Hidalgo: "El ministro Jackson jamás me mencionó lo de una violación que yo no habría denunciado"

"Me han dejado perpleja esa falsas acusaciones que han dañado mi honra, mi reputación", manifestó la exseremi de Desarrollo Social de la región Metropolitana en T13 Noche.

La exseremi de Desarrollo Social de la región Metropolitana, Patricia Hidalgo, anunció una querella contra el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, por haber “enlodado” su imagen.

Hidalgo confirmó en conversación con CNN Chile que se querellará contra Jackson por “enlodar” su carrera, al decir públicamente que su salida del cargo se debió a que no denunció una presunta violación que habría sufrido una niña al interior de un recinto de atención a personas en situación de calle, incumpliendo con la Ley de Garantías de la Niñez.

Patricia Hildalgo conversó sobre esta acusación en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Desde el Gobierno argumentan que en su salida hubo una pérdida de confianza por no denunciar la violación de una menor.

Sobre esto, la exseremi manifestó que "me han dejado perpleja esa falsas acusaciones que han dañado mi honra, mi reputación".

"Cuando el ministro Jackson me cita a La Moneda, él me dice en lo formal, que a mí se me pide la renuncia por pérdida de confianza, que a mí me parece que es muy válido en estos cargos que son designados. Uno sabe que es así", indicó.

"Sin embargo, cuando yo le pregunto en lo informal, él me habla de las descoordinaciones, que no obedecía a la delegada, que yo no obedecía a la subsecretaria, que tenía descoordinaciones con ellas, que no fluía, pero jamás me menciona lo de una violación que yo no habría denunciado", agregó.

"Encuentro que de verdad son muy graves las acusaciones falsas que hace en mi contra", señalo.

En relación con cómo se enteró del caso, Patricia Hildalgo respondió que "nunca me enteré de una violación. Lo que yo tuve conocimiento el día 17 de noviembre es de una supuesta vulneración de derechos de una menor en un hostal que es administrado por el ministerio de Desarrollo Social, no por la Seremi, pero que las denuncias ya estaban hechas".

"Es decir, cuando a mí me comentan que esto ocurre, lo primero que yo le pregunto a los trabajadores con los que conversé es que si se habían hecho las denuncias. Lo primero que ellos me dicen es que sí, me dicen: 'seremi, efectivamente, las denuncias ya están listas, las hicieron la Vicaría de la Solidaridad'", manifestó.

Tras ser consultada por la querella que presentará contra el ministro Jackson, la exseremi indicó que "estoy con mi abogado evaluando acciones al respecto, ya que lo que él hace es dañar mi honra".

"Yo le pedí al ministro disculpas públicas, ya que él, públicamente, también habló en un canal de este mismo, acusándome de un delito que es gravísimo para una funcionaria pública", afirmó.

"Además, para una mujer madre como yo, sicóloga, con la trayectoria que yo tengo con más de 20 años en la administración pública, para que él diga de manera tan liviana que yo no hice las denuncias que debería haber hecho, y hoy en día eso es un delito muy grave", finalizó.